Газ и бюджет: что нового в законах края

Последнее заседание текущего созыва прошло вне очереди — в сентябре народные избранники собрались, чтобы обсудить корректировки в бюджет и ряд поправок в законы. Встреча проходила в режиме видео-конференции. Итог внеочередного заседания — добавленные средства на здравоохранение, образование и ремонт дорог.

Вопрос о поправках в бюджет шел первым. Главный финансовый закон края корректируется уже в восьмой раз за 2021 год. Необходимость поправок объясняется просто: доходы выросли, а следовательно, можно увеличить и расходы. — Внесение изменений в краевой бюджет связано с увеличением безвозмездных поступлений в край федеральных средств, а также с ростом собственных налоговых и неналоговых доходов. Корректировка позволит выделить дополнительные средства на развитие здравоохранения и образования, подготовку к отопительному сезону, строительство и реконструкцию дорог и мостов, на многие другие социально значимые статьи расходов краевого бюджета, — отметил спикер краевого парламента Александр Ролик. Всего после поправок доходная часть краевого бюджета увеличивается на 4,8 млрд рублей, расходная — на 5,3 млрд рублей. Основные параметры бюджета с учетом корректировки составят по доходам — 157,9 млрд рублей, по расходам — 166,3 млрд рублей. Главные выгодоприобретатели от таких изменений — Министерство здравоохранения и Министерство образования. Первые получат более 1 млрд рублей на капитальный ремонт и благоустройство территорий больниц и поликлиник, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, социальную поддержку медработников краевых государственных учреждений здравоохранения, лечение больных, в том числе новой коронавирусной инфекцией. А более 647 млн направит правительство на финансирование различных программ в сфере образования. В частности, получится увеличить расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, организацию оздоровления и отдыха детей, капитальный ремонт краевых учреждений среднего профессионального образования и другие статьи. Подрастут немного и вознаграждения за классное руководство. Больше станут получать студенты-высокобалльники, поступившие в вузы Приморья на приоритетные специальности. Кроме уже перечисленных министерств, дополнительное финансирование получит и транспортный комплекс края. Расходы на это направление будут увеличены почти на 740 млн рублей. — Бюджетные ассигнования пойдут на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований, строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Кроме того, будут добавлены средства на субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении, — отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян. Другое важное изменение, которое одобрили краевые парламентарии, — это введение социальной выплаты для тех, кто подключает дом к газу. Причем при расчете материальной помощи учитываются все этапы: разработка проектной документации, монтаж внутридомового газового оборудования, пусконаладочные работы, а также приобретение внутридомового газового оборудования. Право на получение выплаты теперь имеют собственники индивидуальных жилых домов, зарегистрированные в них по месту жительства и включенные в реестр лиц, имеющих право на меры поддержки. То есть льготники. Для данных категорий домовладельцев газификация будет оплачена в размере 100%, но не более 155 тысяч рублей. — Выплату в размере 80% стоимости выполненных работ, но не более 124 тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход не более двукратной величины прожиточного минимума. Семьи, имеющие среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума, но не более двукратной величины прожиточного минимума, имеют право на возмещение 50% расходов на подключение к газовым сетям, но не более 77,5 тысяч рублей, — рассказала председатель комитета по социальной политике Татьяна Косьяненко. Для того, чтобы обеспечить жителей Приморья такой мерой поддержки, потребуется 288,03 млн рублей. В первую очередь поддержку получат 2307 семей, проживающих в индивидуальных жилых домах на территориях Владивостокского, Уссурийского городских округов и городского округа Большой Камень, определенных в рамках догазификации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter