Чему нас учат семья и школа?

Плюсы и минусы школьного обучения и, соответственно, возможная альтернатива, обсуждаются десятилетиями. Мало что при этом меняется, так как в основе своей это плюсы и минусы жизни человека в социуме. В школе кому-то может повезти с предметниками, а кому-то — нет. Кто-то всю жизнь будет с благодарностью вспоминать учителей, а кто-то — с раздражением и недовольством. Школа — это одноклассники, с которыми надо выстраивать взаимоотношения. Не всегда это идиллия, что скрывать — подчас может быть и травля с их стороны. Отрицательные и положительные моменты жизни страны в целом отражаются в школе как в зеркале. Что есть, то есть.