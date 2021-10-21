Чему нас учат семья и школа?

Как в стране, так и в школе
Если оставить за скобками бесконечные разговоры на тему «как всё ужасно в школах России», которые так любят вести в интернете разного рода «знатоки», то выбор в пользу школы и традиционен, и в целом более логичен.
Сегодня в России есть разные варианты: школьное обучение, семейное, самообразование (для школьников 10-11-х классов), надомное обучение, когда школьные учителя приходят к ребёнку домой. Но это касается только детей с серьёзными проблемами со здоровьем, и для оформления такого вида обучения требуется медицинское заключение.
Плюсы и минусы школьного обучения и, соответственно, возможная альтернатива, обсуждаются десятилетиями. Мало что при этом меняется, так как в основе своей это плюсы и минусы жизни человека в социуме. В школе кому-то может повезти с предметниками, а кому-то — нет. Кто-то всю жизнь будет с благодарностью вспоминать учителей, а кто-то — с раздражением и недовольством. Школа — это одноклассники, с которыми надо выстраивать взаимоотношения. Не всегда это идиллия, что скрывать — подчас может быть и травля с их стороны. Отрицательные и положительные моменты жизни страны в целом отражаются в школе как в зеркале. Что есть, то есть.
Все родители обычных школьников говорят о коллективе и социализации как об одном из самых важных факторов такой организации учебного процесса. Умение и желание учиться индивидуальны. Если по каким-то причинам школьник не хочет грызть гранит науки, то не станет этого делать ни в классе, ни с репетитором. Такой вопрос надо решать с психологом.
Чем вам поможет теорема Пифагора?
Причины, по которым родители выбирают семейный вариант обучения, так или иначе базируются на предубеждениях относительно современной школы. Это и желание дать ему «лучшее, чем в школе» образование, и опасения по поводу возможной травли, и желание дать сыну или дочке возможность учиться «в благожелательной обстановке». Иногда родители считают, что их чаду нужно углубленное изучение только нескольких предметов, а прочие можно оставить без внимания.
Есть даже такие причины, как «шла мимо школы, услышала, как ученики матерятся, я не хочу, чтобы мой ребёнок развивался в таком коллективе» и «мне в школе было плохо, это самые жуткие годы моей жизни, своему ребёнку такого не хочу».
Семейное обучение — это форма получения образования вне школы (согласно статье 17 закона «Об образовании в Российской Федерации»). Оно подразумевает самостоятельное освоение основной образовательной программы. Ответственность за качество обучения лежит на родителях.
— Да, есть ситуации, когда ребёнку действительно нужно семейное обучение, — говорит психолог, мать двоих школьников Мария Зуева. — Например, когда у него какие-то формы аутизма или другие проблемы развития, при которых очень сложно посещать школу и жить в коллективе. И семейное обучение становится выходом. Но отмечу: чем больше школьник с особенностями находится в коллективе, старается адаптироваться, научиться общаться, тем для него лучше. Социализация — это очень важно.
На мой взгляд, семейное обучение — блажь родителей, которые по какой-то причине считают несовершенной систему образования. Сейчас вообще модно много говорить, как плохо у нас учат детей. Не могу с этим согласиться. Да, у системы современного образования есть недостатки, но в целом она вполне адекватна.
Мои дети учились по нескольким программам: «Школа-2100», «Современная инновационная школа» и «Школа России». У каждой свои плюсы.
Такого сложного опыта общения, какой наши дети получают в школе, в классе, в большом коллективе, в уютном семейном обучении не получить никогда. А когда настанет время учиться в вузе, потом работать, жить самостоятельно — тогда ребёнок будет учиться социализации? Ведь избежать попадания в большой сложный коллектив, где выстраиваются сложные — и не всегда хорошие — отношения, невозможно. Нужно уметь правильно разрешать конфликты, ставить себя.
Возможно, благодаря качественным репетиторам, у ребёнка будут очень сильные знания по тем или иным предметам. И что? Как он сможет ими воспользоваться, если не умеет общаться с людьми? Известный семейный психолог Людмила Петрановская говорила о подростках, которых заставляют думать только об учебе: «А что будет с ними, когда они столкнутся с реальными сложными отношениями в жизни, не зная, как их выстраивать? Что им поможет? Теорема Пифагора?»
Может стать кабалой
Для перевода на семейную форму обучения многого не требуется. Для начала родители пишут в местное управление образования заявление о смене формы обучения. Это обязательно. Уйти из школы без уведомления нельзя. Это могут расценить как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и привлечь к административной ответственности. Специальной формы заявления-уведомления в Приморском крае нет, его родители пишут в свободной форме и либо лично, либо по почте отправляют в управление образования. Там детей на семейном обучении заносят в специальный реестр.
Затем необходимо оформить отчисление из школы. Нужно написать заявление в свободной форме и приложить к нему уведомление от районного отдела образования.
Далее выбирается школа для прохождения аттестации. Можно остаться в той же, можно прикрепиться к любому другому учебному заведению, у которого есть аккредитация на приём экзаменов экстерном. Достаточно написать заявление на имя директора школы.
Уведомить новую школу о переходе в неё на аттестацию можно по почте. Однако лучше, если родители лично пообщаются с директором, дабы выяснить условия, согласовать форму промежуточной аттестации. Затем подписывается договор.
Какие документы требуются, чтобы перевести ребёнка на семейное обучение?
С этого момента родители занимаются со своим отпрыском самостоятельно, нанимают репетиторов или записывают его в частную онлайн-школу. Жёстких требований к программе обучения нет, но главное, чтобы был изучен весь материал, который требуется Федеральным государственным образовательным стандартом.
Во Владивостоке сейчас на семейном обучении — 675 детей.
Школьные педагоги в целом относятся к семейному образованию лояльно. Разумеется, на сайтах онлайн-школ ему поют осанну, но педагоги-практики видят здесь немало подводных камней. Кстати, онлайн-обучение стоит от 75 до 120 тысяч рублей в год, а промежуточные аттестации, если виртуальная школа имеет право их принимать, оплачиваются отдельно.
— Отношение к семейному образованию сегодня очень сложное, — говорит завуч владивостокской гимназии № 1 Лариса Букина. — С одной стороны, это несомненный плюс для тех детей, которые хотят развиваться по индивидуальной траектории. Но семейное образование возможно только для того ребёнка, который хорошо организован и умеет учиться сам. Таких сегодня, к сожалению, немного.
По факту семейное образование для многих оборачивается очень серьезной финансовой кабалой.
«Семейник» в нагрузку
В последнее время семейное образование для многих школ становится обузой. Когда ученик приходит на промежуточную аттестацию, очень редко какой учитель даёт ему просто тесты или слушает ответы по параграфам. Чаще всего, обнаружив, что у ребёнка пробелы по тем или иным темам, учитель — такова его природа — бросается их заделывать. А поскольку законом не отрегулирована финансовая сторона обеспечения семейного образования, то за этот порыв учителю никто не платит. Получается, что он работает с учеником индивидуально, но бесплатно. И хорошо, если такой ученик один, но в последнее время у учителя таких «индивидуальных бесплатных» может быть и пять, и восемь. А образовательную функцию с педагога никто не снимал, оставив в данном случае только контролирующую составляющую.
Естественно, многие учителя недовольны. И возникает два варианта: или педагог работает качественно, но бесплатно, или закрывает глаза и ставит оценку просто для того, чтобы была оценка. И тогда качество образования у ученика по тому или иному предмету практически нулевое.
Особенно остро вопрос стоит в переходных классах. В девятом классе, когда идет мощнейшая подготовка к ОГЭ, речь идёт уже не только о репетиторах, а именно о работе в классе, где ученики узнают, как готовиться к устному собеседованию, какие нюансы есть при сдаче ОГЭ. Родители учеников на семейном обучении рассчитывают на то, что они с помощью репетиторов помогут ребенку сдать именно ОГЭ. Но ведь остальные предметы никто не отменял, по ним будет устное собеседование, нужно пройти аттестацию. И хотя многие говорят, что аттестат сегодня ни на что не влияет, мы же понимаем, что каждый вуз, получая документы поступающего, отсматривает и аттестат, и оценки, и средний балл. Даже если это официально не афишируется.
Ко всему прочему семейное обучение, повторюсь, пока отрегулировано только с точки зрения организации, и совершенно никак не обозначены источники финансирования в обеспечении того самого индивидуального маршрута ребенка, который он выбирает.
Так что у «семейников» два варианта: или серьёзное, требующее больших денег обучение с использованием репетиторов и других источников, либо поиск лёгких путей с почти нулевым и чисто формальным результатом.