Школа и немножко нервно

Что там в столовой и деньги на бочку
Для родителей школьников 1 сентября в частности и весь учебный процесс в принципе — от первого звонка до выдачи аттестатов — не просто часть жизни, а большой повод для волнений. Приятных или не очень…
О чем же волнуются мамы и папы учеников? Если суммировать то, что пишут на школьных форумах и в образовательных программах, то эти треволнения можно разделить на две части: связанные с обучением и не связанные с ним.
В первом блоке более всего мам и пап тревожит тот факт, что дети натаскиваются выполнять тесты, готовятся к ЕГЭ чуть ли не с первого класса. При этом на второй план уходит гармоничное развитие — то есть не только умение поставить галочку в правильном месте, потому что знаешь правильный ответ, но и умение связно и грамотно выражать свои мысли, анализировать, критически мыслить…
Многих родителей давно напрягает тот факт, что в разных школах страны разные программы, учебники, причем некоторые из них, как показывает практика, далеко не всегда написаны и изданы по всем правилам (недавний пример — обнаруженная родителями в пособии по английскому языку ссылка на порносайт).
Также мамы и папы переживают по поводу падения престижа учительской профессии, профессионального выгорания учителей…
Что касается второго блока «я волнуюсь», то здесь собрались в одно вопросы организации питания школьников (типичная формулировка «в школьной столовой невкусно, ребенок ест чипсы, а мне это не нравится»), общения школьников между собой (от буллинга до «он дружит с плохой компанией») и вопросы финансовые (кто сдает на новогодние подарки, кто не сдает)… Кстати, в родительских чатах тема сдачи денег на что бы то ни было (и мамочки, которых прочие обитатели чатов называют словом «АДавайте»: «а давайте купим в класс новые шторы… а давайте все вместе поедем в Москву… а давайте проведем День именинника и всем купим…») — самая провокационная. Перебранки случаются именно из-за нее.
Первый и последний
Конечно, начало учебного года становится стрессом чаще всего для родителей первоклассников. Это и понятно… Но…
— Когда мой сын в прошлом году пошел в первый класс, — рассказывает молодая мама Анна, — я начала волноваться чуть не за полгода. Всякие ужасы в голове прокручивала: и что он не сойдется характером с учительницей, что в классе его будут донимать, что будет плохо учиться, что старшеклассники будут обижать, да много чего я думала…
Однако оказалось, что поводы для волнения должны были быть другими — сам ребенок, который производил впечатление собранного и аккуратного, оказался редкой растеряшей.
— Сын терял все. Карандаши и ручки по отдельности и пеналы со всем содержимым целиком. Мешок для сменной обуви. Принесенный с собой бутерброд. Разумеется, телефон. Венцом стал случай, когда мой первоклассник пришел домой с чужим ранцем. Нет, внешне он был точно таким же, как у нас. Просто это был такой же ранец, но другого мальчика. Вскрылось это вечером, когда мы начали делать уроки. Ох, как вспомню… Постепенно, за полгода примерно, все пришло в норму. Как я теперь понимаю, такая рассеянность была своего рода процессом вживания сына в новую реальность, — говорит мама Анна.
Дополнительный повод для волнения дала и неожиданная популярность мальчика среди одноклассниц.
— Да, неожиданно он понравился сразу нескольким девочкам в классе, и это провоцировало мелкие конфликты, мамы девчушек писали в чат что-то такое. Пока все это устаканилось, сошло на нет, прошло время. Но нервов попортило немало. Вообще, ко второму классу я поняла, что волноваться стала гораздо меньше. Вероятно, я отрастила дзен, — смеется Анна.
Немало поводов попереживать находится и у родителей выпускников — тех, кому в этом году сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Впрочем, эти волнения объяснимы. Психологи советуют родителям 9- и 11-классников помнить сказку про Умную Эльзу и меньше представлять себе всяких ужасов «а вот не сдаст, не поступит и тогда…». Важно не то, кем будет ваш сын или дочь — поваром или химиком, а каким человеком станет. Это самое главное.
Задерганный человек?
— О чем я думала и волновалась перед учебным годом? Да почти ни о чем, — говорит Мария, мама двух школьниц — третьеклассницы и восьмиклассницы. — Скажу сразу, что мое мнение может оказаться непоказательным и нетипичным. Почему? Потому что у меня дети учатся сами. Они сами делают уроки, над ними не надо стоять, подгонять, решать вместо них… Замечу, что я не одна такая мама, нас много.
Но почему-то чаще образ родителя школьника представляется другим: такой задерганный человек, который приходит вечером домой измученный работой, а дома — ребенок, который не делал еще уроки, и вот надо чуть не из-под палки его заставлять, узнавать задание в родительском чате, настаивать, ругаться, словом, впадать в стресс…
Ну конечно, в таком случае учебный год — один бесконечный стресс.
— Для меня же учебный год — это в первую очередь наблюдение за детьми. Мне нравится смотреть, как они учатся, как растут, что нового узнают, как они рассказывают, когда приходят из школы, что у них там было интересного, какие произошли события. Иногда это связано только с общением с одноклассниками, иногда с уроками. В общем, мне нравится видеть, как дети получают удовольствие от учебы и общения с одноклассниками. Да, очень важно, я считаю, что для детей учеба не является стрессом. Тогда меньше стрессов и у родителей. И мне приятно, если дети обращаются ко мне за помощью в уроках. Такое случается далеко не каждый день, но если случается, то мне приятно, что я тоже участвую, — говорит Мария.
Женщина рассказывает, что подготовку к учебному году начинает заранее — с июля. Пока нет ажиотажа, можно спокойно пойти купить тетрадки, пеналы и прочее, посмотреть школьную форму, которая, разумеется, берется с запасом, потому что дети еще вырастут к сентябрю.
— Вообще, в этом году мои ученицы сами покупали себе тетрадки. Каждая знала, какие именно нужны и какие рисунки на обложках хочется. Точно так же было с ручками, пеналами, ластиками и так далее, — делится секретами мама школьниц.
Самым дорогостоящим звеном в общей подготовке к школе является покупка рабочих тетрадей. Обычно на одного ребенка это обходится в 2-2,5 тысячи рублей. То есть на двоих получается сразу около шести тысяч. Тетради закупаются, как правило, централизованно, учителем или кем-то из родителей в классе, поэтому такую сумму нужно иметь на руках, чтобы вовремя оплатить. Про такие траты нужно помнить и учитывать их при составлении домашнего бюджета.
— Что касается нововведений — то, вот, например, в школу, где учится младшая дочь, привозят образовательные фильмы в формате 3D и показывают детям. По желанию, это как внеурочная деятельность. Стоимость сеанса — 250 рублей. Мне понравились темы фильмов — «Образование Земли», «Природа моего родного края» и так далее. На такое я с удовольствием отдаю деньги.
В родительском чате некоторые мамы очень возмущались и говорили, что и сами при необходимости могут рассказать и показать детям много интересного на эти темы. Я не спорила. Возможно, эти родители видели в показе фильмов просто очередные «поборы», хотя было ясно сказано, что это по желанию.
Очень рада, что линейки в этом году прошли в очном формате, и что обучение ведется тоже без всяких дистанционных глупостей, которые меня сильно раздражали в прошлом году.
Да, в школе сохраняют антипандемийные меры, но уже все куда более вменяемо, чем в прошлом году.
Для меня школа и начало нового учебного года не является стрессом. Да и дети шли с хорошим настроением и с позитивным ожиданием, — подытожила Мария.