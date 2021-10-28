Приморский путь к грамотности

История современного образования в Приморье насчитывает уже около полутора веков. Историки утверждают, что редкое коренное население — потомки империй бохайцев и чжурчженей, жившее на территории края до освоения его Россией, откатилось к первобытно-общинному строю. Они утратили грамотность и каким-то образом практически поголовно обходились без счёта и письменности. Что же касается военных, казаков и переселенцев, которые с конца 1850-х годов начали освоение этих земель, то школьное образование и борьба с неграмотностью были не главными их проблемами. Актуальными они стали лишь через 15-20 лет, когда вырос уровень осёдлости, и экономике нового края потребовались новые грамотные люди.
На задворках империи
В то время, как на западе Российской империи активно проводились реформы, которые серьёзно затронули школьное образование, на востоке только-только закладывались его основы. При этом инициатива открытия первых приморских школ в основном принадлежала частным лицам и церкви. Царское министерство образования изначально финансировало развитие среднего образования, а средств на начальную школу на окраинах страны в государевой казне почему-то не хватало.
Советский историк, академик Андрей Крушанов отмечал, что даже во Владивостоке первые школьные классы появились лишь спустя 15 лет после его основания. Но уже в 1878 году в городе было четыре начальные школы, а в 1880-м открылась первая шестиклассная гимназия. В 1883 году в с. Никольском (ныне Уссурийск) была открыта первая церковно-приходская школа.
В 1870–1880 гг. появились школы и в ряде сёл первопоселенцев. Особенно активно их открывали в казачьих станицах вдоль р. Уссури, а затем — вдоль строившейся железной дороги. Учили в этих школах тогда лишь чтению, письму и счёту.
В 1897 году во Владивостоке было уже девять разных учебных заведений, в которых учились около 686 человек. За его пределами было 63 школы, где получали знания чуть более двух тысяч учащихся. Считается, что серьёзным фактором, сдерживавшим открытие новых школ, было отсутствие на Дальнем Востоке земств, которые на западе страны в этом деле играли особую роль.
В дальнейшем, благодаря тому, что государство стало брать на себя основные расходы на начальную и среднюю школу, образовательная сеть стала развиваться активнее, и к 1914 году в крае имелось уже 613 школ разных типов. Были не только начальные одноклассные, но и средние двухклассные. Есть и такие данные: в 1916 году в крае насчитывалось 159 церковно-приходских школ и 98 училищ, относившихся к министерству народного просвещения.
В 1889 году Александровские морские классы во Владивостоке дали начало развитию в нашем крае специального образования. Через 10 лет, 9 июля 1899 года, вышел императорский указ Николая II об открытии Восточного института, и в регионе стали готовить специалистов с высшим образованием. В дальнейшем основными их «кузницами» стали Политехнический институт им. Куйбышева и Дальневосточный государственный университет, объединённые в 2010–2011 гг. вместе с ещё двумя приморскими вузами в Дальневосточный федеральный университет.
Царское правительство к 1925–1930 гг. предполагало завершить в Приморье, да и в целом на Дальнем Востоке, переход к всеобщему начальному образованию. Но не успело.
Известно, что в годы Гражданской войны и интервенции количество школ в крае резко сократилось, и нормальное обучение было прервано. В итоге к окончанию этого периода неграмотными оставались 41,3% приморских горожан и 70,9% сельских жителей.
К новым рубежам
Победа над неграмотностью и расцвет среднего специального и высшего образования в Приморье пришлись уже на вторую половину прошлого века.
После окончания Гражданской войны и интервенции жизнь школ в крае постепенно начала налаживаться. К марту 1923 года в них учились около 42 тысяч человек. Имелось 412 школ первой ступени с четырёхлетним обучением и 30 — второй ступени с пятилетним. Тогда же развернулась борьба с неграмотностью. К концу года в губернии насчитывалось 166 пунктов ликбеза. Через полтора года в рядах общества «Долой неграмотность» состояло свыше 13 тысяч человек — учителя, студенты, преподаватели вузов. В короткие сроки азы грамотности дошли до многих, кого прежняя система образования не могла охватить.
Переход к всеобщему начальному обучению сопровождался расширением в крае сети учреждений образования и вовлечением в них детей. К 1932 году количество школ превысило 900, а их учеников — 106 тысяч.
К началу Великой Отечественной войны в школах Приморья в рамках провозглашённого обязательного семилетнего образования обучалось уже 158,2 тысячи детей. Но к 1945 году их число вновь сократилось до 110,3 тыс. Полностью к семилетнему образованию в крае перешли лишь в 1949 году, а в 1966-м начали переходить к всеобщему среднему образованию.
Активно во время войны и после неё в крае развивалась система специального образования. Только в 1941–1945 гг. школами фабрично-заводского обучения и ремесленными училищами для промышленности региона было подготовлено около 24,5 тысячи рабочих необходимых для предприятий профессий. В дальнейшем ставка на подготовку высококвалифицированных рабочих делалась в ПТУ и ТУ, в которых в середине 1970-х гг. обучались около 30 тысяч человек по 140 специальностям. Десятки тысяч приморцев после войны смогли получить среднее специальное образование в училищах и техникумах Владивостока, Находки, Артёма, Уссурийска, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Дальнереченска.
К началу 1980-х гг. количество начальных и восьмилетних школ в результате их рационализации за десять предыдущих лет сократилось на 102 единицы. В школьной системе работало уже около 15-16 тысяч учителей, и ежегодно в школу приходили 800-900 выпускников ДВГУ и Уссурийского педагогического института.
В вузах края к этому времени по 90 специальностям обучались более 43 тысяч человек. Около трети — без отрыва от работы. И ежегодно в них поступали около 9 тысяч выпускников школ. Немногим меньше оттуда выходило специалистов, которые находили себе занятость в народном хозяйстве.
Советский период сделал Приморье регионом с высоким уровнем образованности населения. По данным Приморскстата, в 1994 году на тысячу человек в возрасте старше 15 лет приходилось 146 жителей края с высшим образованием, 18 — с незаконченным высшим, 248 — со средним специальным, 268 — со средним, 214 — с неполным средним, 80 — с начальным образованием.
С начала 1990-х гг. в нашем обществе происходили быстрые изменения в структуре занятости населения, и это повлекло серьёзное реформирование как средней школы, так и системы среднего профессионального и высшего образования. Первые итоги в начале 2000-х гг. свидетельствовали о том, что этот переход в целом успешно состоялся.
Сейчас эта история продолжается. Её творят вместе и те, кто получает обязательное и выбранное ими дальнейшее образование, и те люди с высоким уровнем знаний, которые их учат.