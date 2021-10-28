Приморский путь к грамотности

История современного образования в Приморье насчитывает уже около полутора веков. Историки утверждают, что редкое коренное население — потомки империй бохайцев и чжурчженей, жившее на территории края до освоения его Россией, откатилось к первобытно-общинному строю. Они утратили грамотность и каким-то образом практически поголовно обходились без счёта и письменности. Что же касается военных, казаков и переселенцев, которые с конца 1850-х годов начали освоение этих земель, то школьное образование и борьба с неграмотностью были не главными их проблемами. Актуальными они стали лишь через 15-20 лет, когда вырос уровень осёдлости, и экономике нового края потребовались новые грамотные люди.