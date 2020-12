Надежные поставки нефти в АТР: стабильность и безопасность как традиция

От причала морского нефтеналивного порта Козьмино отправился уже 313-й танкер с нефтью марки ВСТО (ESPO) с начала текущего года, страна назначения – Китай.

Последняя танкерная партия в уходящем году здесь будет отгружена 31 декабря. Только цифры За почти одиннадцать лет с начала работы порта на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по состоянию на конец ноября отгружено 281 млн тонн углеводородного сырья. Специалисты порта обслужили 2794 танкера. Традиционно лидером среди получателей нефти сорта ESPO (ВСТО) остается Китай. В порты этой страны на конец ноября отгружено порядка 54,8% объема углеводородов. На втором месте Япония (18,7%). Замыкает тройку Южная Корея с показателем 9,4%. Далее следуют США (4,6 %), Тайланд, Филиппины и Сингапур (по 2,5% в среднем), Тайвань, Новая Зеландия, Перу, Индонезия (менее 2%). Сегодня производственные мощности нефтетерминала, работающего в круглосуточном режиме, позволяют отгружать до 36 млн тонн нефти в год. И, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, коллектив ООО «Транснефть - Порт Козьмино» успешно справился со всеми поставленными задачами в уходящем году. Модернизация оборудования – четко по графику В первом квартале в порту введена в эксплуатацию Единая система диспетчерского управления (ЕСДУ). Это позволило оптимизировать управление процессом приема и транспортировки нефти, поступающей сюда по трубопроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан», и ее отгрузки на танкеры. Система построена на единой программной и аппаратной платформе, принятой в организациях «Транснефти». Ее использование позволяет оперативно реагировать на недопустимые изменения параметров транспортировки. Надежности и безопасной эксплуатации резервуаров и любого другого оборудования в порту уделяется большое внимание. С начала года специалисты выполнили техническую диагностику трех емкостей в резервуарном парке. Общая площадь обследованных конструкций составила 37 тысяч квадратных метров. По результатам диагностики, сроки безопасной эксплуатации резервуаров были продлены. С апреля приступили к техперевооружению емкостей. На вертикальных стальных резервуарах с плавающими крышами заменено антикоррозионное покрытие. Для этого были использованы материалы повышенной износостойкости с учетом климатических особенностей региона и размещения объектов в зоне высокой коррозийной активности. Работа по высоким стандартам В текущем году нефтепорт Козьмино прошел очередной аудит соответствия международным стандартам деятельности в области экологии, энергетики и охраны труда. По итогам проверки подтверждено соответствие реализуемых мероприятий требованиям стандартов ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, OHSAS 18001:2007 соответственно. Высоко оценена работа порта в области стратегического и оперативного планирования природоохранной деятельности. Среди положительных практик системы энергетического менеджмента инспекторы отметили результативность энергосберегающих мероприятий. Оценили аудиторы и уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям, компетентность работников по вопросам организации безопасного труда. 2020 год был объявлен в организациях системы «Транснефть» Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Помимо традиционной работы по поддержанию безопасности на объектах, специалисты проводили тематические лекции для работников, а также открытые уроки в учебных заведениях. Посредством корпоративного фотоконкурса и конкурса детских рисунков сотрудники порта вместе с детьми наглядно отразили видение понятий «промышленная безопасность», «безопасное производство работ». Гидробионты как экологический камертон Чистота акватории в бухте Козьмина – особый повод для гордости экологов. В порту состояние морской экосистемы контролируется при помощи ее непосредственных обитателей — гидробионтов. Плантация марикультуры - самый очевидный индикатор экологичности производственного объекта. С начала работы нефтепорта по соседству с терминалом выращиваются гребешок приморский, мидия тихоокеанская, ламинария японская – организмы, крайне чувствительные к любым изменениям окружающей среды. Проект успешно развивается, за 11 лет работы полигон морских гидробионтов увеличился в 10 раз. Вместе с тем ежегодно с целью повышения биоразнообразия залива Находка Японского моря экологи предприятия выпускают в акваторию 10 тысяч особей гребешка приморского. С 2016 года по настоящий период в рамках экологической деятельности нефтепорт выпустил в залив Находка 45,5 тысяч особей моллюска, а также 5,8 тыс. проростков ламинарии. По уже сложившейся традиции в этом году воды залива пополнились новыми обитателями из тех, что выращены на собственном участке марикультуры. Порт также реализует мероприятия по восполнению водных биоресурсов. В текущем году в реку Барабашевка была выпущена молодь кеты, выращенная специально по заказу порта. Всего же с 2014 года в водоемы Приморского края порт Козьмино осуществил выпуск более 580 тыс. молоди кеты. Комфорт сотрудников – в приоритете Сегодня коллектив компании насчитывает 930 человек. Отметим, что предприятие является одним из крупнейших работодателей в регионе. 94% персонала – это жители Дальневосточного федерального округа. В компании постоянно ставятся новые задачи для улучшения условий труда, руководство принимает во внимание поступающие от коллектива предложения. Нефтепорт неоднократно отмечен наградами как организация высокой социальной ответственности. В 2020 году ООО «Транснефть - Порт Козьмино» стало победителем конкурса на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в номинации «Улучшение жилищных условий». Кроме того, предприятие заняло первые места в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2020. Высокие награды нефтепорт получил сразу в трех номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». С заботой о людях и регионе Порт Козьмино - крупнейший налогоплательщик Приморья. С 2009 по 2019 годы отчисления в бюджеты разного уровня составили 24,83 млрд рублей, или более 2,2 млрд рублей в среднем в год. Помимо создания новых рабочих мест, предприятие оказывает содействие реализации значимых социальных проектов в регионе присутствия. Большое внимание в уходящем году было уделено поддержке медицинских организаций. Часть благотворительных средств нефтепорт направил на помощь в обеспечении стабильной работы медучреждений и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Находкинской городской больнице выделена помощь на приобретение материально-технического оборудования для инфекционных госпиталей. Закуплены и переданы экспресс-тесты для диагностики инфекции. На эти цели предприятие выделило почти 1,5 млн рублей. Для создания дополнительных безопасных условий работы врачей оказана финансовая помощь городской Станции скорой медицинской помощи. Поддержка образования – важная составляющая социальной и благотворительной работы нефтепорта Козьмино. В этом году к 1 сентября классы физики, химии и математики в школах №12 и №20 Находки были отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Дополнительно в школе №20 отремонтирована система вентиляции, а также коридоры учебного блока. Работы проводились в рамках корпоративных благотворительных программ ПАО «Транснефть», в том числе программы развития социальной инфраструктуры Дальневосточного региона. Финансирование проекта составило 18,5 млн рублей. Программа развития школьного образования направлена на подготовку квалифицированных кадров для региона. За период с 2010 по 2020 годы размер благотворительных выплат, выделенных портом Козьмино учреждениям образования, культуры, спорта и здравоохранения, превысил 184 млн руб. Отличным результатом являются отремонтированные школы, детские сады, спортивные клубы, а также оснащенные современным оборудованием медицинские и социальные учреждения. Мария ПУШКАРЕВА

