Надежные поставки нефти в АТР: стабильность и безопасность как традиция

Вместе с тем ежегодно с целью повышения биоразнообразия залива Находка Японского моря экологи предприятия выпускают в акваторию 10 тысяч особей гребешка приморского. С 2016 года по настоящий период в рамках экологической деятельности нефтепорт выпустил в залив Находка 45,5 тысяч особей моллюска, а также 5,8 тыс. проростков ламинарии. По уже сложившейся традиции в этом году воды залива пополнились новыми обитателями из тех, что выращены на собственном участке марикультуры. Порт также реализует мероприятия по восполнению водных биоресурсов. В текущем году в реку Барабашевка была выпущена молодь кеты, выращенная специально по заказу порта. Всего же с 2014 года в водоемы Приморского края порт Козьмино осуществил выпуск более 580 тыс. молоди кеты.