Бюджет развития и социальной ответственности

Традиционно самая значительная часть бюджетных расходов выделяется на социальную сферу – это более 60%. В ближайшие три года социальные расходы по всем госпрограммам увеличатся относительно первоначально запланированных объёмов. Если сравнивать новый финансовый план с законом о краевом бюджете на 2021-2023 годы, то ассигнования на развитие здравоохранения вырастут на 2,8 млрд рублей, составив 27,6 млрд рублей. Финансирование образования вырастет на 3,1 млрд рублей и достигнет почти 32 млрд рублей. На социальную поддержку населения запланировано 30,6 млрд рублей или на 2,4 млрд больше, чем первоначально предполагалось. Почти в два раза повысятся расходы на развитие культуры – до 2,7 млрд рублей, на 30% возрастут траты на физкультуру и спорт – эта сфера получит 3,3 млрд рублей.