Бюджет развития и социальной ответственности

Вопросы составления краевого бюджета на период 2022 и 2023-24 годов стали основными в повестке недавнего заседания приморского парламента, состоявшегося 24 ноября.
С докладом об исполнении бюджетных планов на текущий год и финансовых перспективах перед депутатами выступила председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Она подчеркнула: в 2022 году доходы региона должны составить 152,4 млрд рублей, расходы – 159,6 млрд рублей, при этом плановый дефицит – 7,1 млрд рублей. Но уже в последующие два года бюджет Приморья должен стать бездефицитным при балансе доходов и расходов на уровне 148,2 млрд рублей в 2023 году и 151 млрд рублей в 2024 году. Что касается нынешнего года, то дефицит бюджета составил 8,3 млрд рублей – и регион получил дополнительное финансирование из федерального центра.
КАК ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ
При расчёте доходов депутаты и профильные министерства опираются на прогноз социально-экономического развития Приморского края и страны в целом. С учётом этого прогноза предполагается, что общий объём доходов региона на 2022 год вырастет на 13% относительно утверждённого ранее бюджетного плана.
Наибольшие поступления в краевой бюджет традиционно составляют налоги на доходы физических лиц – это 44 млрд рублей, или более 40% бюджета. Другие крупные доли дают налоги на прибыль организаций – по этой статье предполагается получить 29,2 млрд рублей (26,57% бюджета) и налоги на имущество организаций – 12,6 млрд рублей (11,46%).
В сумме налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета в следующем году прогнозируются на уровне 109,7 млрд рублей. К налогам прибавятся безвозмездные поступления на уровне 42,7 млрд рублей. В дальнейшем объём финансовой помощи Приморскому краю будет уточняться в ходе исполнения краевого бюджета.
РАСХОДЫ — ПО ПРОГРАММАМ
Расходная часть бюджета теперь формируется в программном формате. В Приморском крае действуют 20 государственных программ, утверждённых региональным правительством – это госпрограммы по развитию здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, транспорта, инновационной экономики, соцподдержки населения и другие. «Программные» расходы составляют 97,88% всех денег, которые тратит край.
Традиционно самая значительная часть бюджетных расходов выделяется на социальную сферу – это более 60%. В ближайшие три года социальные расходы по всем госпрограммам увеличатся относительно первоначально запланированных объёмов. Если сравнивать новый финансовый план с законом о краевом бюджете на 2021-2023 годы, то ассигнования на развитие здравоохранения вырастут на 2,8 млрд рублей, составив 27,6 млрд рублей. Финансирование образования вырастет на 3,1 млрд рублей и достигнет почти 32 млрд рублей. На социальную поддержку населения запланировано 30,6 млрд рублей или на 2,4 млрд больше, чем первоначально предполагалось. Почти в два раза повысятся расходы на развитие культуры – до 2,7 млрд рублей, на 30% возрастут траты на физкультуру и спорт – эта сфера получит 3,3 млрд рублей.
Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что общая сумма социальных расходов в Приморье за последние три года увеличилась в два раза.
– Всего в крае действуют 84 меры социальной поддержки граждан, получателями которых являются более 700 тысяч приморцев. При этом основными приоритетами бюджетной политики в социальной сфере остаются поддержка семей с детьми и пожилых людей, – подчеркнул депутат.
В будущем году около 18 млрд рублей планируется направить на обеспечение населения Приморского края доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства. Более 17 млрд рублей пойдут на развитие транспортного комплекса региона. Расходы на экономическое развитие и инновационную экономику составят 7,7 млрд рублей, на сельское хозяйство – 5,16 млрд рублей.
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Одним из приоритетов краевого бюджета-2022 является поддержка местного самоуправления. Общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморья, в проекте закона составляет на следующий год 43,4 млрд рублей, на 2023 год – 36,5 млрд рублей, на 2024 год – 36 млрд рублей.
– Бюджет направлен на помощь муниципальным образованиям. Увеличен общий объём финансовой помощи из краевого бюджета в муниципальные. Также выросли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Восьми муниципальным округам предусмотрены бюджетные ассигнования на поощрение в связи с их образованием. Особенно хочу отметить беспрецедентный объём предусмотренных бюджетных ассигнований на развитие Находкинского и Большекаменского городских округов, которые составят 2,4 и 1,2 млрд рублей, – отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Всеволод Романов.
Выступая в поддержку проекта бюджета, председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик обратил внимание на то, что он сформирован с учётом предложений жителей края, внесённых в ходе прошедшего инициативного или народного бюджетирования, проведённого в форме публичных слушаний по инициативе губернатора и правительства региона.
– Проект бюджета, который мы сегодня рассматриваем, на мой взгляд, не только, как подчёркивалось, сбалансирован и направлен в первую очередь на реализацию целей национального развития и национальных проектов, определённых президентом нашей страны, в том числе на повышение благополучия и качества жизни жителей Приморского края. Это бюджет развития и социальной ответственности, – сказал спикер краевого парламента.
Он отметил, что будет продолжено финансирование приобретения квартир для детей-сирот, переселения граждан из аварийного жилья, дальнейшего решения проблемы обманутых дольщиков, строительства арендного жилья. Значительные средства выделяются на строительство и ремонт дорог, мостовых переходов, реализацию краевой программы «1000 дворов».