Квартирный вопрос

Однако в этот раз продавцы, похоже, никаких «пряников» покупателям не готовят. По крайней мере, текущая реклама новостроек на их собственных сайтах и в СМИ практически не содержит таких приятных нюансов в текстах предложений. А средняя цена «квадрата» в новых домах Владивостока, по данным федерального портала «Мир квартир», в III квартале этого года составила 136 859 рублей. Без скидок покупателям будет очень грустно.
«Нет. И не будет»
– Перед застройщиками сегодня не стоит такой острой задачи, как срочно до Нового года распродать ещё не проданное ими жилье в новых домах. Они сегодня уверены в том, что, если не сегодня, то завтра предлагаемые ими квартиры обязательно будут куплены. Конечно, скидки на них возможны, но если они и появятся, то только за счёт повышения цен. Причём, если цена по объекту подрастет, то выше, чем будут размеры скидок, – объясняет ситуацию эксперт в сфере недвижимости Сергей Косиков.
Получается – и слава богу, что этих скидок нет. Тем не менее, душа покупателя настойчиво требует праздника и скидок. Поэтому мы и поискали их в надежде, что кто-либо из застройщиков порадует.
В отделе продаж уже сданного в начале этого года ЖК «Аквамарин» отмечают, что праздничных скидок на квартиры в самом высоком здании Сибири и Дальнего Востока, да ещё и элит-класса, нет. Имеется, правда, обычная скидка при оплате за покупку сразу всей суммы – 2%, и ещё возможна скидка при торге по конкретному жилью в этом доме. Самый дешёвый квадрат в «Аквамарине» на сегодня – 172 тыс. рублей за квадратный метр – в квартире большой площади. А самая «дешёвенькая» квартира здесь предлагается за 16,4 млн рублей. По площади она 63 кв. метра, и каждый её «квадрат» стоит около 260 тыс. рублей.
Не будет предпраздничных скидок и от ООО «Ренессанс Актив» в уже введённом в эксплуатацию ЖК «Ренессанс» из трёх 25-этажных домов в районе улицы Океанской. А без скидок однокомнатную квартиру на седьмом этаже предлагают за 6,439 млн рублей – это около 150 тыс. за 1 кв. метр.
Компания ИСК «Аркада», которая собирается в начале следующего года на Чуркине рядом с Театром оперы и балета сдавать свой ЖК «Аркада Арт», тоже праздничных скидок в нём не предлагает. Обычная же скидка в комплексе может достигать 3% от бюджета покупки. Самый дешёвый «квадрат» здесь начинается от 170 тыс. рублей, а самая дешёвая квартира площадью 49 кв. метров – от 9,4 млн рублей. Для покупателей сюрпризом может стать уже предновогоднее повышение цен в этом ЖК.
Всё дело в эскроу?
В ООО «Жилкапинвест» отметили, что раньше действительно предлагали покупателям предпраздничные скидки. Теперь же это исключено, поскольку деньги за покупку квартир вплоть до сдачи новых зданий в эксплуатацию аккумулируются на эскроу-счетах в банках, которые сопровождают строительство. Поэтому давать скидки на покупку под праздник не имеет смысла. Однако компания их даёт, но только тем покупателям, которые вместе с квартирой приобретают и место в паркинге – это 100 тыс. рублей. Общая же выгода при этом достигает 350 тыс. рублей. Подобная скидка есть и по ЖК «Видный» этого же застройщика.
В другой компании-застройщике Владивостока ООО СЗ «Восточный Луч», отличавшейся ранее довольно доступными ценами на квартиры в новостройках, ответили, что к Новому году праздничных скидок не дадут.
– У нас предновогодних скидок не будет, – сказали в отделе продаж компании «Эскадра Девелопмент».
– Почему?
– Просто не будет!
Не даёт предпраздничных скидок и застройщик ЖК «Novatoria» ООО «СЗ Ареал Девелопмент». Такова политика компании. Сам по себе проект рассчитан на людей состоятельных, которых цена не останавливает. То есть скидка для них не играет решающей роли. Минимальная цена квартиры здесь 10,035 млн рублей. Цена «квадрата» – от 169 тыс. рублей до 270 тыс. рублей.
Генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей Бойко на вопрос о предновогодних скидках в новом жилом микрорайоне «Надеждинское полесье» также сказал, что компания никаких скидок на предлагаемое жильё не даёт.
Отсутствуют предновогодние акции по продажам квартир в ЖК «Изумрудный» от застройщиков ООО «Новый дом» и ООО «Новый дом плюс». Причина – они также вынуждены экономно расходовать свои средства, поскольку деньги покупателей лежат на эскроу-счетах и не работают на текущее строительство. Оно ведётся на свои и заёмные средства.
Нет и, возможно, не будет скидок перед праздником в ЖК «Катюша» на Седанке. В продаже остались квартиры большой площади для довольно богатых покупателей – от 13 млн рублей, а они, считается, без проблем могут купить и без скидок.
ООО «СЗ Билдинг ДВ» предновогодних скидок пока не предлагает. Самая бюджетная однокомнатная квартира в проекте – 2,759 млн рублей, от 78 тыс. рублей за «квадрат».
Нет скидок в ЖК «Зелёный бульвар». В компании-застройщике отметили, что скидки и ни к чему, потому что и так квартиры стоят «недорого» – студия площадью 22,6 кв. метра в готовности «под отделку после строителей» предлагается покупателю за 3,074 млн рублей. «Недорого» – это 136 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Директор ООО «СЗ «Талан-Владивосток» Евгений Хрулёв сказал, что по объектам этого федерального застройщика предновогодних скидок не будет по той простой причине, что продажи по ним пока не открыты. Первые квартиры в первом доме будут выставлены лишь в марте следующего года.
По ЖК «Лидер», который строит группа компаний «Мастерстрой ДВ», предпраздничных скидок тоже не предвидится, хотя раньше этот застройщик предлагал покупателям интересные акции и предложения. И здесь губительными для скидок оказались условия нового проектного финансирования строительства и введение эскроу-счетов. При сроке сдачи в апреле 2024 года стоимость однокомнатной квартиры площадью 37,6 кв. метра на втором (из трёх) этаже второго дома – 4,388 млн рублей или 116,6 тыс. – за квадрат. И цена четырёхкомнатной квартиры площадью около 100 кв. метров – 11,873 млн рублей или 118,8 тыс. за квадрат.
Есть такая акция
Предпраздничная акция на ноябрь-декабрь объявлена ГК «Армада» по ЖК «Чайка». При этом размер скидки на квартиры с западной стороны здания – «целый» 1%.
В первом доме ЖК «Чайка», ввод которого запланирован на первое полугодие 2023 года, самый дешёвый «квадрат» сейчас предлагают за 119 тыс. рублей, а самая дешёвая квартира стоит 5,492 млн рублей. В компании «успокоили», что в ближайшее время эти цены не подрастут – они уже пересмотрены в начале ноября.
Компания «ДНС Девелопмент» в малоэтажном ЖК «Формат» в Надеждинском районе предложила в ноябре-декабре покупателям трёхкомнатных квартир площадью 100-120 кв. метров в подарок по большой кладовой. Сама такая квартира в этом малоэтажном комплексе сегодня продаётся по ценам от 10 млн рублей.
– А у нас и так цены праздничные, – заявили в ООО «СЗ «Санаторная», которое строит 10-этажный монолитно-каркасный дом вблизи Ботанического сада – института ДВО РАН. «Квадрат» в трёшке в здании, которое планируется ввести в строй в ноябре следующего года, сейчас предлагают по 95 тыс. рублей, а в однокомнатной квартире площадью около 40 кв. метров – 112 тыс. рублей.
Между тем, Владивосток уже несколько лет подряд входит в топ разных рейтингов стоимости жилья. По этому показателю столица Дальнего Востока уверенно догоняет Москву.