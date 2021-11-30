Квартирный вопрос

– Перед застройщиками сегодня не стоит такой острой задачи, как срочно до Нового года распродать ещё не проданное ими жилье в новых домах. Они сегодня уверены в том, что, если не сегодня, то завтра предлагаемые ими квартиры обязательно будут куплены. Конечно, скидки на них возможны, но если они и появятся, то только за счёт повышения цен. Причём, если цена по объекту подрастет, то выше, чем будут размеры скидок, – объясняет ситуацию эксперт в сфере недвижимости Сергей Косиков.