Побежали дальше: один день с мэром Владивостока

- Понятно, что Некрасовский путепровод полностью перекладывать не будем. Но вот те части, которые «поплыли» после работ, которые проводились в прошлом году, конечно, в порядок приведём. Мы находимся в суде сейчас с компанией, которая это делала, заказали судебную экспертизу по качеству работ, которые были проведены, по тем материалам, которые были. Искренне надеемся, что правда будет на нашей стороне. Потому что первые решения, которые были – не судебные, а экспертизы коммерческой – показали, что всё было выполнено надлежащим образом. Но не может за один сезон асфальт полностью разъехаться в разные стороны, даже с бытовой точки зрения логично, что были нарушения, - рассуждает мэр.