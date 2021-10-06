Максим Пряженников: «Для современной молодежи важна возможность выбора»

— Максим Олегович, считается, что молод тот, кто в душе молодой. А все же, кто подпадает под этот статус официально?
— Молодежь повзрослела: ранее молодыми людьми считались граждане в возрасте 14-30 лет. В самом конце 2020 года Госдума приняла закон о молодежной политике в РФ, который повысил возраст молодежи до 35 лет включительно. Считается, что на этот возраст приходится треть населения любой территории. Поэтому под категорию «молодежь» в Приморье подходит порядка 600 тысяч жителей края.
— В чем сложность работы с современной молодежью?
— Для нынешней молодежи важна возможность выбора, для них принципиально иметь право отказаться от чего-либо. Все должно быть только на добровольных началах, никого силком в общественную организацию не вовлечешь. Да это и не продуктивно. Сегодняшним ребятам не особо нравится «игра в долгую» — они не хотят брать на себя какие-то длительные обязательства. А вот краткосрочные проекты и инициативы им больше нравятся. Они — дети цифровизации, поэтому у них много информации. С точки зрения жизненных установок — вечные нравственные ценности важны и для них. Они патриоты не меньше, чем их родители. Именно поэтому у них такая острая оценка происходящего в стране. Свое мнение выражают по-разному: кто-то комментариями в соцсетях, кто-то акциями и митингами, а кто-то молчит, но что внутри копится, никто не знает.
— Что входит сегодня в круг ваших забот?
— У нас простая система ориентиров — продолжать работу по социализации молодежи. То есть, разрабатывать и реализовывать те проекты и программы, которые позволяют научить индивидуального молодого человека не только работать в коллективе, в команде, но и быть неравнодушным к проблемам окружающих его людей и мира. Ведь социализация — это комплексное понятие, куда входит и пропаганда здорового образа жизни, и профилактика различных правонарушений, и многое другое. Эти задачи мы также решаем, хоть и не являемся государственной организацией.
Второе направление нашей работы — создание максимально широких возможностей, чтобы молодые люди могли максимально самореализоваться, независимо от того, где живут — в краевом центре или в глубинке Приморья.
В один из самых больших блоков входят проекты и мероприятия, связанные с развитием молодежного самоуправления. Это ученические советы, студенческие советы в колледжах и вузах. Мы взяли на себя организацию этой формы вовлечения ребят в общественную деятельность в Приморье, подготовку прямых выборов, развитие тех или иных компетенций у ребят, избираемых в советы.
Еще одно направление нашей работы связано с развитием неформального образования. Это сравнительно новый тип обучения, который выходит за рамки учебного процесса в школе, колледже или университете. Неформальная часть образовательного процесса максимально интерактивна и направлена на развитие не профессиональных компетенций, а именно целого комплекса социальных, или по-другому мягких, надпрофессиональных навыков — умения анализировать, размышлять, делать выводы, а также работать в команде, вести людей за собой и так далее.
В этом направлении у нас большой спектр проектов, начиная от вебинаров и семинаров, которые мы проводим, и заканчивая большими массовыми мероприятиями. Например, тренинг-марафон или очень углубленное обучение тренеров — людей, которые ведут тренинги.
У нас есть широкая линейка программ — молодежь может прийти, прокачать свои навыки, чтобы более продуктивно заниматься социальной деятельностью. Или не заниматься — если человек поймет, что общественная деятельность ему не интересна.
— Вы уделяете немало внимания патриотическому воспитанию молодежи. Как это должно быть, по-вашему, в современных условиях?
— Зачастую многие концентрируются на одном историческом периоде нашей страны — на Великой Отечественной войне. В нашем понимании, быть патриотом — значит знать и другие великие страницы истории нашего государства, не только военные. У нас разработаны простые форматы мероприятий, которые ребята сами могут проводить в школах или колледжах: интерактивные занятия «Лица Приморья» — про выдающихся земляков разных периодов, станционные игры — опять же про историю Приморья. Есть и федеральный формат — акция «Мы — граждане России!», призванная формировать уважительное отношение к паспорту гражданина России. Кроме того, в этом году Приморский РСМ принял участие в проекте «Народный кинопоказ», организованном Российским Союзом Молодежи и студией «Военфильм». В рамках проекта в Приморье бесплатно посмотреть и обсудить фильм «Подольские курсанты» смогли свыше двух тысяч жителей края.
— Есть ли у Приморского РСМ авторские проекты?
— Да, конечно. Реализуется большая программа по вовлечению молодежи в развитие городской среды «Молодежь — территориям Приморья». В ее рамках с 2019 года при серьезной поддержке регионального правительства молодые люди вместе с профессиональными художниками создали 38 арт-объектов по всему краю.
Мы зачастую работаем за пределами приморской столицы — во Владивостоке работать и называться краевой организацией очень легко, но мы придерживаемся иных принципов. У нас есть региональные проекты, которые уже вышли на уровень ДФО. Например, в 2018 году запустили Морскую лигу интеллектуальных игр. Это соревнование по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?». Сейчас это уже межрегиональный проект — в турнире участвуют школьные и студенческие команды из семи регионов Дальнего Востока.
Есть интересный авторский проект — краевой чемпионат по решению социальных задач. Мы выявляем ребят, хорошо владеющих проектными компетенциями. В ходе чемпионата молодые люди предлагают свои варианты выхода из существующих в регионе конкретных проблем, а не абстрактных трудностей.
— Меняется ли со временем программа мероприятий? Как на вашей деятельности отразился период самоизоляции из-за пандемии коронавируса?
— Пандемия COVID-19, как это ни парадоксально, открыла новые возможности. Так, в прошлом году мы ушли в «цифру», до этого в таком формате не работали, и даже представить не могли, как можно тренинговые мероприятия, которых у нас львиная доля, провести дистанционно, без личного контакта. Но пандемия подтолкнула нас к изучению новых методов работы, и мы заменили семинары, требующие личного присутствия, на вебинары. Стали проводить в онлайн-режиме и большие конкурсные испытания, например, «Студент года» прошел дистанционно. Осенью 2020 года в онлайн-формате прошли два наших больших мероприятия — Форум молодежного самоуправления и «Молодежь Приморья без наркотиков».
Сейчас меньше ограничений, но дистанционный формат продолжаем успешно использовать. Например, 12 и 14 октября для приморских школьников пройдет онлайн «Академия личностного роста». Также в тестовом режиме проведем краевую Школу лидерства в комбинированном формате. Так, планируется транслировать по видео-каналам из Владивостока образовательные онлайн-лекции, подключиться к которым можно с площадок на территориях края, где соберутся молодые люди. На каждой площадке будет модератор: он организует процесс, а также даст практические задания для собравшихся. Таким образом, нивелируем недостатки онлайна и добавим возможности оффлайна.
— Какое мероприятие получилось самым массовым?
— Если брать доковидный период, то в 2019 году, когда на одной локации собралось 180 человек — мы смогли вывести на окружной уровень Форум молодежного самоуправления и пригласили на него коллег со всего Дальнего Востока. Если говорить не об отдельном мероприятии, то в едином Дне выборов органов молодежного самоуправления, который проводили в октябре 2020 года, приняли участие свыше 40 тысяч человек со всего Приморья.
Такая массовость стала возможна потому, что мы очень плотно работаем с Советом муниципальных образований Приморья. Надо признать, что работа с молодежью не может являться приоритетом для глав территорий, как, например, вопросы ЖКХ, здравоохранения или подготовка к отопительному сезону. А есть ряд муниципалитетов, где работа с молодежью практически не ведется. Есть муниципалитеты, в которых реализуются разовые авторские проекты, инициированные местными жителями. Но есть и территории, где этому вопросу придают приоритетное значение. Во многом отношение к молодежному «вопросу» зависит от позиции глав муниципалитетов. В этом направлении в тройке лучших, например, за 2019 год — Артем, Владивосток, Чугуевский округ. Качественно работа ведется в Дальнегорске, Яковлевском районе, в Лесозаводске.
Чтобы изменить подход, выстроить эффективное взаимодействие муниципалитетов с молодежными организациями и органами молодежного самоуправления, мы в сотрудничестве с Советом муниципальных образований Приморья разработали нормативную базу — Стандарт государственной молодежной политики в муниципальных образованиях края.
Кроме того, сформировали Дорожную карту по работе с детьми и молодежью в Приморье на 2019–2023 годы, в которой прописали все основные, уже проверенные мероприятия, рекомендуемые к проведению на территории региона. Документ утвержден губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В 2020 году на основании этих регламентов сделали рейтинг муниципальных образований по работе с молодежью. И смогли добиться того, что уже с этого года в оценку эффективности работы глав муниципальных образований входит и исполнение этого Стандарта.