Максим Пряженников: «Для современной молодежи важна возможность выбора»

— Для нынешней молодежи важна возможность выбора, для них принципиально иметь право отказаться от чего-либо. Все должно быть только на добровольных началах, никого силком в общественную организацию не вовлечешь. Да это и не продуктивно. Сегодняшним ребятам не особо нравится «игра в долгую» — они не хотят брать на себя какие-то длительные обязательства. А вот краткосрочные проекты и инициативы им больше нравятся. Они — дети цифровизации, поэтому у них много информации. С точки зрения жизненных установок — вечные нравственные ценности важны и для них. Они патриоты не меньше, чем их родители. Именно поэтому у них такая острая оценка происходящего в стране. Свое мнение выражают по-разному: кто-то комментариями в соцсетях, кто-то акциями и митингами, а кто-то молчит, но что внутри копится, никто не знает.