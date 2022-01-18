Одним из создателей ассоциации стал сомелье из Владивостока Никита Рудницкий. В эксклюзивном интервью газете «Золотой Рог» он рассказал о своём достижении на Уральском кубке сомелье, создании Дальневосточной Ассоциации Сомелье и поделился мнением насчёт винной культуры в городе.
– Никита, недавно ты занял второе место на Уральском кубке сомелье. Через что ты прошел, чтобы достичь такого результата?
— Точка, на которой я сейчас нахожусь, это промежуточный момент, которому я несказанно рад. Самым началом этого пути, наверно, можно считать 2017 год. Это случилось спонтанно, тогда я просто начал читать книжки про вино и понял, что это очень интересная ниша. В то время во Владивостоке не было профессии сомелье как таковой. Но я начал углубляться в изучение теории, и мне как раз предоставилась возможность попробовать себя в роли сомелье в ресторане, где я работал официантом. На другой чаше весов была прибыльная возможность работы по образованию (горный инженер-технолог). Выбор пал не в пользу финансов. Выбрал незнакомую на тот момент нишу вина, потому что просто захотелось.
Тогда и начал набивать шишки в профессии, постоянно развиваться. Были личности, которые помогали мне на этом пути, задавали вектор. Им я очень благодарен. Потом ещё закончил обучение в профессиональной школе сомелье у нас в городе.
Позже прошёл отбор во Всероссийский Лагерь Сомелье в Питере, где мы изучали структуру конкурсов, как это проводится. Вернувшись оттуда, понял, что нужно пробовать себя в конкурсах. Таким образом и пришёл на Уральский кубок сомелье, где вышел в финал.
– Тебе никогда не хотелось уехать на запад, где эта сфера уже развита, где всё с этим гладко?
— Конечно, бывали моменты, когда тучи сгущались, и вставал спорный вопрос уехать в Москву или Питер, потому что там больше возможностей и амбиций. Но у меня патологическая потребность в Дальнем Востоке, я не могу и не хочу уезжать. Хотя в непростые моменты был соблазн уехать туда, где интересней, где движ. Да и сейчас желание проскальзывает. Но я всё-таки сделал выбор развивать площадку здесь, где мне будет комфортно.
– Эта любовь к Дальнему Востоку привела к созданию Дальневосточной Ассоциации Сомелье (ДВАС)?
— Да, в 2021 году под руководством Надежды Косенко мы создали эту ассоциацию, которая объединила всех причастных к миру вина на ДВ. Раньше была некая раздробленность, а сейчас мы стараемся аккумулировать сомелье Дальнего Востока.
Если простыми словами, то ДВАС — это винное сообщество, направленное на развитие винной индустрии на Дальнем Востоке. Это объединение профессионалов и тех, кто стремится им стать, мы мониторим актуальность рынка и формируем его.
Ассоциация стала локомотивом, который тащит на себе всю винную «движню». Ещё 5 лет назад в городе и винотек толком не было, никто не слышал о винных трендах.
С момента основания ассоциации мы провели множество семинаров по крепкому алкоголю и вину, ряд слепых дегустаций, винную аттестацию калифорнийских вин и многое другое. Нам удалось аккумулировать Владивосток, Хабаровск, Сахалин и Камчатку — провели там встречи, увидели, как кипит жизнь, и дали вектор развития. Нас называют кипучей ассоциацией (улыбается).
К слову о желании переехать. Представь, ты маленький мальчик, у тебя во дворе нет песочницы, а в соседнем дворе есть. Конечно, проще бегать в чужую, сложнее построить свою. Мы вместе с ассоциацией сделали сами песочницу. Она стала очень разнообразным миром, связанным с вином во Владивостоке. Я рад что он развивается. Если бы он не развивался, а я вкладывался, то давно бы всё бросил.
– С высоты своего опыта как ты оцениваешь винную культуру во Владивостоке?
— Всегда был и есть определённый сегмент людей, которые пьют вино и понимают его. В 2015 году было пару хороших винотек в городе, направленных на этот сегмент, сейчас таких мест стало гораздо больше. Растёт количество узкопрофильных алкомаркетов, ресторанов, где задействован сомелье. Появляются винные школы. Всё развивается маленькими шажками. В последнее время люди поняли, что российское вино не самое плохое, стали чаще заказывать его, причём часто спрашивают определённые вина. Сама культура и виноделие в России значительно подскочили. И мы подхватываем всероссийский тренд.
Когда я вижу, что культура развивается, у меня душа радуется, к этой сфере я отношусь по-родному.
– Сомелье — это многофункциональный и важный человек в ресторане. Нет ли у тебя ощущения, что он до сих пор остаётся недооценённым персонажем?
— Да, это одна из тех скреп, которую ДВАС рушит. То, что определённый пул людей не считает эту профессию серьёзной — моя большая боль. Мы стараемся освещать какую-то информацию, знакомить публику города с нашей ассоциацией, в том числе с российской и международной. Более того, готовим профессионалов, заряженных предоставлять сервис, рекомендовать вино и рассказывать его историю. Не знаю, сколько мы ещё будем ломать эти скрепы, но чувствую определённый сдвиг.
Если раньше гости могли смотреть на меня свысока, то сейчас они видят, что перед ними профессионал, который тратит много своего времени на изучение вина, в курсе трендов.
– Какая у тебя личная миссия в профессии сомелье?
— Гости нечасто задумываются о вине. Моя задача — пробудить в них азарт, как у меня. Зачастую мы воспринимаем вино через призму напитка, когда история каждой бутылки — это целая жизнь. Роль сомелье — увлечь за собой, рассказать историю того или иного вина.
Поэтому с коллегами я тоже абсолютно радушен. Всегда стараюсь поддерживать ребят, которые только учатся, отвечаю на их вопросы. Вообще считаю, что худшее для сомелье — это стать снобом.
Алина Лучина