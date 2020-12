Дмитрий Судариков: «Ратимир» - лидер рынка не только на Дальнем Востоке

Продукция компании «Ратимир» известна не только в Приморском крае, но и далеко за его пределами.

Полуфабрикаты, колбасы, сосиски, охлажденное и замороженное мясо с известным логотипом на упаковке пользуются заслуженной популярностью и спросом. Такими, что даже пандемия коронавируса не смогла заставить «Ратимир» сбросить обороты. Об итогах непредсказуемого 2020 года, планах покорения новых рынков и перспективах развития предприятия рассказывает коммерческий директор ООО «Ратимир» Дмитрий Судариков. Дмитрий Алексеевич, уходит непростой для всех 2020-й год, подводятся его итоги. Каким он был для компании? Считаю, что для компании «Ратимир» этот год был продуктивным. Несмотря на то, что практически все отрасли пережили серьезный спад и снижение покупательской активности. Потребители изменили свое поведение, привычки, другим стал набор продуктовой корзины. В этом смысле для нас год прошел хорошо. Своих клиентов мы не потеряли и даже приобрели новых. 2020 год показал, что наша линейка продукции пользуется стабильным спросом, невзирая ни на какие кризисы. Подводя итоги года, мы отмечаем рост показателей по всем направлениям – по мясной гастрономии, по полуфабрикатам, по сырому, охлажденному и замороженному мясу. Думаю, что и дальше будем работать так же эффективно. Как сказалась пандемия COVID-19 на компании, на её работе? Пришлось ли корректировать планы? У нас, как и по всей стране, были введены ограничительные меры, но мы сумели быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Поэтому введение жестких противоэпидемических мер никак не сказалось ни на качестве нашей продукции, ни на объемах ее выпуска, ни на объемах продаж, что самое главное. Что касается планов, то их пришлось немного скорректировать на короткое время – случившееся стало неожиданностью для всех. Но годовой план работы у нас остался прежним. Фото: Ратимир «Ратимир» работает как на местном сырье, так и на привозном. Нет ли его нехватки из-за закрытия большинства границ? Честно говоря, мы даже не заметили каких-то серьезных изменений в связи с этим. Сегодня на российском рынке мяса предложение превышает спрос, в том числе и из-за закрытия границ и в ту, и в другую строну. Это повлияло и на ценовые тренды внутри России. Импорт серьезно сократился, он минимальный – из-за роста курса доллара он стал менее востребован. Сейчас мы основную часть сырья закупаем на внутреннем рыке, и закрываем практически все потребности предприятия. Не так давно были сообщения о выходе продукции компании «Ратимир» на рынок Японии. Как обстоят дела в компании с международной торговлей? Да, действительно, мы начали активно выходить на международные рынки. Однако пандемия COVID-19 и закрытие границ притормозили этот процесс. Тем не менее, мы продолжаем работать с нашими зарубежными партнерами, и планируем и далее поставлять нашу продукцию за рубеж. А куда, кроме Японии, еще экспортируется продукция «Ратимир»? По качеству производства мы легко можем конкурировать с другими поставщиками на этом рынке, мы проходим аттестацию на разные страны, открыты уже на Гонконг, Японию и даже ряд стран Африки. Китай, Вьетнам и Корея пока не открывает РФ по поставкам готовой продукции. Это ближайшие к нам страны, которые и будут после открытия поставок основными потребителями продукции «Ратимир». Есть мнение, что «Ратимир» стремится «захватить» рынок мясной и колбасной продукции на Дальнем Востоке. Согласны ли Вы с таким утверждением? И как бы Вы охарактеризовали политику компании? Думаю, любой производитель – маленький или большой мечтает о завоевании не то что регионального, а глобального рынка. Это естественно. «Ратимир», как крупное предприятие, всегда ставит перед собой амбициозные планы и по доле рынка, и по выходу на новые территории. В этом году мы активно работали в тех регионах, где компания уже присутствует, и нарастили долю рынка в Приморском крае, Амурской области, на Сахалине, Камчатке. По понятным причинам наша экспансия на западные рубежи России несколько замедлилась. Но в следующем году мы продолжим увеличивать свою долю рынка и в тех регионах, где «Ратимир» уже присутствует, и будем осваивать новые территории. Фото: Ратимир Уже понятно, в какие регионы намерена прийти компания? Если говорить о России, то ключевое направление – Восточная Сибирь. А с чем пойдете в новые регионы? Без ложной скромности скажу, что «Ратимир» сегодня – лидер отрасли в Приморском крае. Современное, мощное предприятие, которое не только удовлетворяет спрос на различную мясную продукцию, но и во многом его формирует. Мы внимательно отслеживаем и изучаем все отраслевые тренды и в европейской части страны, и в восточной. И выводим на рынок те новинки, которые, на наш взгляд, должны понравиться потребителю, заинтересовать его. Сегодня выигрывает не тот, кто повторяет какой-то продукт, а тот, кто предлагает позиции, которых на рынке нет, что-то новое. Сейчас, в эру потребления, люди порой не понимают, чего хотят. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Ратимир» работает над формированием спроса на свою продукцию, предлагая потребителю много интересного. Это касается и Приморского края, и тех регионов, где мы уже присутствуем, и тех, куда идем. При этом мы стараемся адаптироваться под сложившуюся там модель потребления. Какие планы у компании «Ратимир» на следующий 2021 год? Мы рассчитываем продолжить рост по всем показателям и направлениям, как за счет наращивания своей доли рынка, экспансии в новые регионы, так и за счет выпуска новых продуктов. Мощности и возможности предприятия позволяют выпускать практически все линейки продукции, которая производится в России, и, не побоюсь сказать, в мире. В будущем году запустим собственное производство сырокопченых колбас. Хотим увеличить количество товарных позиций в этом сегменте, и за счет этого расширить свое присутствие на рынках, где компания уже работает. Это отдельный большой проект. Сейчас несколько сортов сырокопченых колбас для компании «Ратимир» выпускаются на других предприятиях. Но мы видим высокую востребованность этой линейки, и поэтому было принято решение о создании своего производства. Все подготовительные работы сейчас в стадии завершения, и ориентировочно в марте 2021 года мы уже начнем выпускать этот вид продукции. Как и все, что производит «Ратимир», это будет качественный продукт, соответствующий всем требованиям и ГОСТам. Делать его будем по классической технологии. Это будет качественная сырокопченая колбаса, вкусная и доступная для всех потребителей продукции «Ратимир». С мясом птицы работать планируете? Ведь это одна из основ здорового питания, которое сегодня набирает популярность. «Ратимир» реанимировал производство на птицефабрике «Михайловский бройлер». В следующем году мы планируем удвоить объем выпускаемой птицы. Основная задача удовлетворить увеличивающийся потребительский спрос на свежее мясо птицы. Сейчас на рынке все большим спросом пользуется охлажденное мясо и охлажденная птица. Потребитель быстро меняет свои предпочтения, уходя от замороженной продукции. Мы готовы предложить нашему потребителю свежую птицу. Также в следующем году планируем порадовать наших покупателей новинками от «Михайловского бройлера». У кого из торговых партнеров «Ратимир» самый богатый выбор вашей продукции? Наиболее широко наша продукция представлена в наших собственных фирменных магазинах. Сегодня их у нас 18 во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, и они пользуются большой популярностью. Здесь ассортимент в несколько раз шире, чем в обычной рознице. И новинки от «Ратимира» первыми появляются именно в наших фирменных магазинах. Также покупателей наших фирменных магазинов порадует большой выбор свежего мяса по доступным ценам. В будущем году планируем продолжить открытие магазинов как во Владивостоке, так и в других ближайших городах. А если заглянуть подальше, лет на 5-7 вперед, каким видится будущее компании? Если говорить о более долгосрочных планах, то сейчас стратегии развития обычно рассчитываются, максимум, на пять лет. На более длительные сроки планировать что-то сложно – очень динамично меняется мир. У нас на ближайшую пятилетку планы имеются, есть стратегия развития компании. Будем наращивать производственные мощности, объемы выпуска продукции и ее продаж, как в России, так и на зарубежных рынках. Ждем открытия границ, открытия Китая, чтобы нарастить экспорт. Практика первых продаж показала высокую востребованность нашей продукции на внешних рынках. Дмитрий Алексеевич, а Вы сами продукцию компании «Ратимир» покупаете домой? Что-то нравится из того, что компания поставляет на прилавки магазинов? Попробовал практически все. Мне очень нравится наша ветчина, хороши сосиски, причем разных сортов. Классическая колбаса, сделанная по ГОСТу. Не заметил никаких вкусовых отклонений от лучших отечественных и, не побоюсь сказать, мировых образцов колбасной гастрономии. Что посоветуете тем, кто с продукцией «Ратимир» дела еще не имел? Совет простой: попробовать. По-другому оценить качество нашей работы просто не получится. Все познается в сравнении, а чтобы сравнивать – надо пробовать. А гурманам, которые перепробовали все, есть что предложить? Уверен, если гурманы пробовали продукцию «Ратимир», то на чем-то из нее свой выбор они обязательно остановили. Конечно, надо пробовать новинки. Не сомневаюсь, что наши сырокопченые колбасы, выпуск которых начнется совсем скоро, смогут удовлетворить самый взыскательный вкус. Что из продукции «Ратимир» порекомендуете подать к новогоднему столу? Если сказать одним словом, то – всё. Конечно, это зависит от вкусовых предпочтений. Но уверен, что практически весь наш ассортимент станет достойным украшением праздничного стола.

