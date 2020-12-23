Дмитрий Судариков: «Ратимир» - лидер рынка не только на Дальнем Востоке

Без ложной скромности скажу, что «Ратимир» сегодня – лидер отрасли в Приморском крае. Современное, мощное предприятие, которое не только удовлетворяет спрос на различную мясную продукцию, но и во многом его формирует. Мы внимательно отслеживаем и изучаем все отраслевые тренды и в европейской части страны, и в восточной. И выводим на рынок те новинки, которые, на наш взгляд, должны понравиться потребителю, заинтересовать его. Сегодня выигрывает не тот, кто повторяет какой-то продукт, а тот, кто предлагает позиции, которых на рынке нет, что-то новое. Сейчас, в эру потребления, люди порой не понимают, чего хотят. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Ратимир» работает над формированием спроса на свою продукцию, предлагая потребителю много интересного. Это касается и Приморского края, и тех регионов, где мы уже присутствуем, и тех, куда идем. При этом мы стараемся адаптироваться под сложившуюся там модель потребления.