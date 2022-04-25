Митрополит Владимир: Важно, что есть те, кто приходит на помощь

— Ваше Высокопреосвященство, владыка Владимир, уже несколько лет Владивосток носит звание столицы Дальнего Востока России. Как правило во всех региональных центрах нашей страны есть свои кафедральные соборы. Строительство главного храма Приморья — Спасо-Преображенского собора — было начато во Владивостоке более 10 лет назад, оно продолжается до сих пор. С Вашим назначением управляющим Владивостокской епархией работы вышли на новый уровень. Когда собор распахнет свои двери для всех?
— Как любое доброе дело, такое большое строительство не проходит без испытаний и проблем. Можно вспомнить, что изначально идея возведения кафедрального собора во Владивостоке была актуальна еще в начале прошлого века. Но войны, революция и последующий период не позволили ее воплотить. Вновь о кафедральном соборе заговорили с развитием церковной жизни в конце девяностых годов, а в 2000 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил на центральной площади литургию, тем самым благословив место будущего строительства собора.
Затем были годы разработки проекта, согласования документов, получения разрешений и годы самого строительства, когда работы то прекращались, то возобновлялись. Сегодня можно сказать, что готовность по устройству верхнего храма приближается к 85 процентам. И мы подходим к тому счастливому моменту, когда можно будет пригласить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить наш город и совершить великое освящение собора.
— Центральная площадь Владивостока — насколько появление кафедрального собора именно здесь значимо для прихожан и жителей города?
— Главный храм города и должен находиться в центре, не на сопке, не в отдалении, а там, куда стекаются людские потоки, где пересекаются транспортные маршруты, там, где его могут увидеть и посетить жители и гости города. Основываясь на отзывах многих горожан, мы можем сказать сейчас, что собор находится на своем месте, он действительно стал архитектурной доминантой исторического центра города. У некоторых даже возникает ощущение, как будто храм находился здесь всегда, а прочие здания — правительство, штаб флота и сама площадь — появились позже. Кроме того, это место значимо для истории Владивостока — собор находится по адресу Корабельная набережная, 1 — отсюда начинался город, на этом месте высадились его основатели.
— Собор привлекает своим величественным видом и традиционной церковной архитектурой, его купола и кресты сверкают на солнце и выделяются среди окружающей городской застройки. Со стороны моря, из бухты Золотой рог, он смотрится как русский богатырь, который стоит на страже нашей земли, — добавляет протоиерей Игорь Талько, секретарь Владивостокской епархии.
— В проекте кафедрального собора как-то учтена его связь с морским городом?
— Покровители мореплавателей — апостол Андрей Первозванный, святитель Николай Чудотворец, непобедимый адмирал праведный Федор Ушаков, — их иконописные изображения обязательно будут размещены на стенах и колоннах внутри собора. Есть задумка при центральном входе установить якоря морских кораблей. Планируется использовать морскую тематику также в художественной ковке и литье предметов интерьера. Наша главная дальневосточная святыня — Порт-Артурская икона Божией Матери, которая сейчас располагается в Покровском соборе, — будет со временем перенесена в Спасо-Преображенский собор и займет подобающее ей место.
— При создании проекта мы учитывали тот факт, что наш собор посвящен празднику Преображения Господня — событию из земной жизни Иисуса Христа, когда Господь явил Своим ученикам божественный свет. Поэтому наружная отделка стен выполнена светлым облицовочным кирпичом, и внутри собора весь интерьер выдержан в светлых тонах. Мы даже отошли от канонов иконописи, изобразив Спасителя и Богоматерь в белых одеждах на центральных иконах иконостаса. Внутри собор должен получиться легким и светлым, — добавляет игумен Климент, член епархиальной группы по строительству собора.
— Владыка Владимир, архитектурный проект собора выдержан в неорусском стиле, заключающем в себе и древневизантийские черты. При этом в строительстве использованы современные инженерные решения и технологии. Расскажите, что ждет прихожан внутри?
— Когда находишься внутри собора, он поражает своими объемами. Мне самому, при первом посещении, он не показался снаружи особенно большим. Но когда заходишь внутрь, поднимаешься под купол на высоту 40 метров, тогда действительно чувствуешь его масштаб. Поэтому мы решили установить лифт до звонницы, чтобы все желающие смогли прочувствовать это, полюбоваться внутренним убранством, а в теплое время года и посмотреть на центр города с высоты звонниц, выйдя к колоколам, расположенным в боковых главах.
Сейчас, когда по мере завершения оштукатуривания стен постепенно разбираются строительные леса, мы удивляемся — как совершенно по-другому раскрывается внутреннее пространство собора, насколько оно величественно. И чтобы использовать все его преимущества, наряду с традиционными церковными люстрами и светильниками мы устанавливаем дополнительную подсветку. Это современное осветительное оборудование, которым можно будет управлять с пульта во время богослужения, добиваясь нужной освещенности определенных областей пространства. Мы применяем современную акустическую систему для дополнительного озвучивания. Благодаря ей, богослужебные тексты, пение хора и возгласы священников будут хорошо слышны в любом уголке собора.
Значимым для нас стала переработка концепции стилобатной части площадью 3600 квадратных метров. Теперь здесь появится отдельный крестильный храм, где никто и ничто не будет отвлекать от этого священнодействия. Будет создано православное кафе, как некая нейтральная территория, куда смогут прийти все желающие — те, кто еще не решается переступить порог храма. Также запланированы помещения епархиального музея, актового зала для массовых мероприятий, вместительной трапезной.
Отмечу, что в создании нового проекта стилобата и работах по оштукатуриванию внутренних стен собора нас поддержала Группа Компаний «Аква-Ресурсы». Мы очень благодарны ее руководству за помощь. Отрадно, что в такое непростое, связанное с санкционными ограничениями для нашей страны время находятся люди, которые заботятся не только о продолжении работы своих компаний и сохранении трудовых коллективов, но и помогающие в богоугодном деле храмостроительства. Без участия таких благотворителей, без привлечения дополнительных пожертвований, как и без поддержки краевой и городской власти, строительство собора было бы невозможно.
— Ведь всегда на Руси храмы строили всем миром…
— Да, и сейчас каждый может внести свою лепту в это дело: помимо расчетного счета, в нашей епархии объявлен тарелочный сбор и, совершая богослужения в разных храмах, я вижу, как люди откликаются и поддерживают это начинание, кто чем может.
— Вообще, строительство кафедрального собора — уникальный процесс, и специалисты на нем работают уникальные?
— Мы привлекли тех, кто имел отношение ко всем важнейшим церковным объектам, построенным в последние годы. В Ярославле нашли иконописцев, которые участвовали в работе над росписями храма вооруженных сил в парке Патриот, морского собора в Кронштадте, собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Лубянке. Аудиосистему нам проектировали специалисты из московского Сретенского монастыря. При этом хочется отметить, что люди со всей России идут нам навстречу, понимая, что нужно помочь. Когда слышат про кафедральный собор во Владивостоке, сразу откликаются, выражают готовность прилететь, поучаствовать, подсказать.
— Символично, что колокола кафедрального собора услышали в этом году участники пасхального крестного хода.
— Да, спустя два года мы вернулись к традиции проведения общегородского пасхального крестного хода. Он прошел от Покровского собора на центральную площадь к строящемуся Спасо-Преображенскому собору. Хочу отметить, что праздничные мероприятия в честь светлого праздника у нас продолжаются. И приглашаю всех 14 мая в 19 часов в Мариинский театр, где пройдет Пасхальный концерт в рамках фестиваля маэстро Гергиева с участием сводного хора нашей епархии. Всем желаю мира и благословения Божия!