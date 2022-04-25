Митрополит Владимир: Важно, что есть те, кто приходит на помощь

— Главный храм города и должен находиться в центре, не на сопке, не в отдалении, а там, куда стекаются людские потоки, где пересекаются транспортные маршруты, там, где его могут увидеть и посетить жители и гости города. Основываясь на отзывах многих горожан, мы можем сказать сейчас, что собор находится на своем месте, он действительно стал архитектурной доминантой исторического центра города. У некоторых даже возникает ощущение, как будто храм находился здесь всегда, а прочие здания — правительство, штаб флота и сама площадь — появились позже. Кроме того, это место значимо для истории Владивостока — собор находится по адресу Корабельная набережная, 1 — отсюда начинался город, на этом месте высадились его основатели.