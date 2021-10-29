— Татьяна Леонидовна, расскажите об основных направлениях национального проекта «Цифровая экономика».
– «Цифровая экономика» — тихая революция, которая рассчитана на срок до 2030 года. Все массовые социально значимые услуги будут переведены в цифровой вид. В ближайшие два года мы перейдём на проактивный режим, когда жители края смогут получить необходимую услугу заранее по телефону, через электронную почту или портал Госуслуги. Все документы переведут в электронный вид, что позволит госслужащим оперативно принимать решения, сократить расходы. Также администрации муниципальных образований, объекты образования и культуры будут подключены к интернету, школы — обеспечены Wi-Fi. Государственных служащих переведут на отечественное программное обеспечение. Это произойдёт в рамках реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020–2027 годы.
— В эпоху цифрового развития необходимы кадры. Как можно получить профессию в этой сфере?
— Действительно, сейчас много данных в государственных системах, коммерческих компаниях, но пользоваться ими люди до сих пор не научились. Поэтому наша задача — обучить людей среднего возраста новым возможностям. Минцифры обучает руководителей в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Пройти хорошую подготовку, получить цифровую профессию с помощью государства можно на платформе Profidigital.ru.
— В рамках проекта «Цифровая экономика» идёт обучение людей новым профессиям. Как этот процесс проходит в Приморье?
— Вопрос хороший и интересный. Самое главное, что кадры — это ключевой вопрос цифровой экономики. Раньше мы никогда не занимались обучением. Это делали другие органы власти. Но сейчас мы взяли на себя эту функцию, так как поняли всю ее важность.
Я недавно читала дневник писателя Достоевского и он пишет: «Строите школы! Но где учителя? А учителя учителей?». И та же самая проблема у нас. Нам нужно совершить рывок, а Россия отстаёт по ряду направлений от развитых стран. В чём она отстает? Мы не используем те технологии, которые уже есть, в своей повседневной жизни. А чтобы ими пользоваться — нужны люди, которые не боятся гаджетов и QR-кодов. Нужны государственные служащие, которые умеют принимать решения на основе данных. Если руководитель не знает, что такое «цифровизация», то он не поставит грамотно задачу. Таких руководителей как раз обучает федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Люди, когда приезжают с этих курсов, совершенно иначе начинают работать.
— С 15 ноября в Приморском крае вводится система QR-кодов. Нужна ли к нему дополнительная справка от врача?
– QR-код можно получить на портале Госуслуги. Это государственная информационная система, информация из неё юридически значима. Код можно скачать через специальное приложение на телефон и при необходимости показать. Это удобно, все данные должны быть под рукой. Сканируют код планшетом или телефоном, специального оборудования не нужно.
— Что делать, если у приморца, который перенёс COVID-19, нет QR-кода на портале Госуслуг?
— Если вы переболели коронавирусом, то QR-код должен быть. Так как информация должна попасть во всероссийский регистр. Если кода нет, то здесь нужно обратиться в Минздрав или в раздел обратной связи на портале Госуслуг. Можно ещё в интернет-приемную правительства.
— Что можете рассказать по поводу QR-кодов и мошенничества?
— Если человек покупает у кого-то сертификат с рук, то это мошенничество. А если приморец скачивает с портала «Госуслуги» свой QR-код, то какое это мошенничество? Там его быть не может.
— В некоторых населенных пунктах Приморского края до сих пор нет Интернета. Когда ситуация поменяется и приморцы смогут пользоваться данным видом связи?
— Люди не совсем готовы к этим проектам. У нас приходят обращения из разных населенных пунктов. Одни пишут: «Когда у нас будет сотовая связь?». Другие же говорят: «На меня действует эта вышка. Уберите её». Но на самом деле цифровую экономику без 3G, 4G, 5G связи мы не построим, нам нужны цифровые данные. А сотовая связь сейчас используется везде. И данные операторов сотовой связи используются для анализа социально-экономического положения.
— Многих интересует, когда «Ростелеком» проложит оптоволокно по частному сектору Яковлевского района. Сейчас скоростным интернетом пользуются только жители многоквартирных домов.
— Здесь нужно смотреть конкретно в каждом районе, так как у нас в Приморье сложный рельеф. К примеру, вышка может стоять рядом, но через сопочку, и из-за поворотов дороги сотовой связи может и не быть. Поэтому в конкретном населенном пункте нужно разбираться конкретно. Нужно посмотреть, в каком районе какие операторы, как они распределены.