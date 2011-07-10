"Красота спасает мир" за три дня в галерее "Арка"

«Мы организовали эту благотворительную выставку-продажу, потому что Светлана очень нуждается в нашем участии, ведь она серьезно больна. И конечно мы очень хотим помочь найти спонсора для издания задуманного ей фотоальбома», - рассказала Вера Глазкова.

Сюжет Творческий город