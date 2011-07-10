Во Владивостоке "Дух будо" увеличил рабочий день на два часа

“Мы предполагали, что выставка вызовет большой интерес, и хотели, чтобы она была доступна для посетителей все лето. Но японскими экспонатами можно будет полюбоваться только до конца июля. Чтобы все желающие смогли посетить эту выставку, мы изменили график работы музея: он будет открыт до 20 00 часов, а не до привычных 18 00. Также мы отменили и традиционные для музеев выходные по понедельникам”, - отметил он.