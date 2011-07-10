Во Владивостоке "Дух будо" увеличил рабочий день на два часа

Выставка "Дух будо", посвященная истории японских боевых искусств, открылась 8 июля во Владивостоке в Приморском краеведческом музее имени Арсеньева.
Эта экспозиция – совместный проект Генерального консульства Японии во Владивостоке и Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Она предоставлена Японским фондом, который занимается культурным обменом с более чем 130 странами и организует передвижные выставки по всему миру. Уже было реализовано около 20 выставочных проектов, в том числе «Японское прикладное искусство ХХ века» и «Из истории японского плаката», которые экспонировались во Владивостоке.
Выставка состоит из двух частей. В первой части представлены оригиналы и воспроизведенные образцы оружия и доспехов японских воинов, а также предметы их одежды, приводится история боевых искусств Японии в период с VIII по XIX век. Вторая часть выставки посвящена переходу от боевых искусств к «пути воина» в XIX - XX вв. и тому влиянию, которое дух будо оказывает на все аспекты жизни в современной Японии.
”Сейчас во всем мире, в том числе и в России очень распространены японские единоборства и большое количество людей проявляет к ним интерес. Каждый, кто придет на выставку, сможет открыть для себя что-то новое, связанное с японскими видами боевых искусств”, - сказал генеральный консул Японии во Владивостоке Ито Нобуаки.
По мнению директора музея им. Арсеньева Виктора Шалая, выставка по-настоящему особенная, потому что через мужскую, очень мужественную тему она раскрывает тонкие нюансы японского характера.
“Мы предполагали, что выставка вызовет большой интерес, и хотели, чтобы она была доступна для посетителей все лето. Но японскими экспонатами можно будет полюбоваться только до конца июля. Чтобы все желающие смогли посетить эту выставку, мы изменили график работы музея: он будет открыт до 20 00 часов, а не до привычных 18 00. Также мы отменили и традиционные для музеев выходные по понедельникам”, - отметил он.
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