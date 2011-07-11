Дни Ниигаты пройдут с 16 по 21 июля

Главная и массовая часть праздничных мероприятий пройдет в воскресенье, 17 июля, с 11 до 17 часов на первом пляже бухты Лазурная. Отдыхающих порадует не только «японский блок» - подарок из нашего города-побратима: запуск и битва гигантских воздушных змеев и мастерская по их изготовлению, мастер-классы по рисованию манга, выставка работ выпускников колледжа манга и аниме из Ниигаты, но и насыщенная программа, подготовленная местными коллективами и аниматорами. Владивостокцев и гостей города ждет встреча с Нептуном и его свитой, конкурс тельняшек, веселые соревнования, танцы на песке, боди-арт в стиле Japan, дефиле костюмов героев японских комиксов и фильмов.