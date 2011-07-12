Фотовыставка портретов детей-сирот «Папа, мама, я – полная семья!» открылась во Владивостоке

«Основная проблема усыновления состоит в том, что современное российское общество пока не готово помогать сиротам. В основе такой пассивности — несколько причин, в том числе и потому, что люди очень мало знают о сиротах. Поэтому нужно как можно больше показывать обездоленных детей и рассказывать о них", - отметила собеседница.