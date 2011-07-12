Фотовыставка портретов детей-сирот «Папа, мама, я – полная семья!» открылась во Владивостоке

Передвижная фотовыставка портретов детей-сирот Владивостока «Папа, мама, я – полная семья!», призванная помочь потенциальным родителям найти своего ребенка, открылась в понедельник, 11 июля, в холле городского кинотеатра «Океан».
Выставка организована Фондом помощи детям «Детские Домики» при поддержке Департамента образования и науки администрации Приморского края. На ней представлены портреты 54-х воспитанников детских домов Владивостока в возрасте от 3 до 15 лет, которые мечтают жить в семье. Рядом - буклеты с подробной информацией об усыновлении и адресами, по которым можно обратиться потенциальным родителям.
«С помощью этого проекта мы хотим познакомить горожан с информацией о детях, оставшихся без попечения родителей, помочь сиротам найти свою новую семью, а также - привлечь внимание общественности к проблемам сиротства. Эта проблема остро стоит в России», - сказала координатор программ фонда «Детские Домики» Олеся Эльдемель.
По ее словам, фонд "Детские домики" оказывает помощь детям-сиротам с 2006 года. За это время география фонда расширилась от Владивостока до Калининграда. По программам "Детских домиков" более 10 тысячам детей в 200 сиротских и коррекционных учреждениях страны оказана помощь на сумму более 70 миллионов рублей.
«Основная проблема усыновления состоит в том, что современное российское общество пока не готово помогать сиротам. В основе такой пассивности — несколько причин, в том числе и потому, что люди очень мало знают о сиротах. Поэтому нужно как можно больше показывать обездоленных детей и рассказывать о них", - отметила собеседница.
По ее словам, такие фотовыставки становятся традицией. Они прошли уже в нескольких городах Дальнего Востока - Хабаровске, Сахалинске, Находке и Комсомольске-на-Амуре. И благодаря проекту в этих городах уже девять детей нашли свои семьи.
«Выставка уже побывала на двух площадках разных районов Владивостока. Сейчас ведется поиск следующей площадки. Нам бы очень хотелось, чтобы лица детей приглянулись их будущим родителям и как можно больше ребят обрели крепкую и дружную семью», - сообщила Эльдемель.