«Меридианы Тихого»: Каждый найдет свое кино

Мастер-классы и творческие встречи в этом году будут посвящены основным профессиям в киноиндустрии. О том, как это быть актером, продюсером и мастером монтажа, расскажут нам профессионалы своего дела. Вести семинары будут Заслуженный артист России Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом»), американский оператор Джеймс Крессантис, гонконгский продюсер Чоу Кен, а британский сценарист Энтони Рейнс прочитает лекцию-семинар о «Секретах истории китайского кино».