«Меридианы Тихого»: Каждый найдет свое кино

Объявлена официальная программа IX Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 10 по 16 сентября 2011 года.
Программный отдел кинофестиваля утвердил официальные показы фестивальной недели. Девятый кинематографический форум «Меридианы Тихого» покажет многообразие современного киноискусства азиатских, российских и европейских профессионалов.
В числе постоянных программ фестиваля остались, безусловно, «Конкурс», «Панорама», «Кино России», которая, кстати, в этом году представит много дебютантов, короткометражки «Короче…» из Испании, Италии, России и Новой Зеландии, и особо дорогое кино для жителей Приморского края «Сделано во Владивостоке».
Программа «До 16 и старше…» продемонстрирует для своих маленьких зрителей и их родителей подборку лучшей анимации с кинофестиваля в Суздале, игровые и документальные фильмы для семейного просмотра и ретроспективу фильмов из нашего детства в честь 75-летия киностудии «Союзмультфильм».
В программе «Фокус» впервые будут представлены ночные показы высокохудожественных фильмов ужаса и мистики «Саспенс по-корейски», а также отдельная программа китайского кино «Контрасты Китая» и современные работы кинематографистов Грузии.
Обязательная часть кинофорума «Меридианы Тихого» - это «Ретроспективы». Гости кинофестиваля увидят неизвестные ленты «Ленфильма», а на открытой площадке, которая традиционно проходит на территории яхт-клуба «Семь футов», покажут известные российские и зарубежные рок – оперы.
Среди новинок этого года программа «Движение вперед». Современные представления о новом языке киноискусства в интерпретации всемирно известных режиссеров авторского кинематографа.
Программа документального кино «Общество, которое мы не изменим» посвящено человеку и системе, «Музыка, которая изменила нас» представит программа известного режиссера и продюсера Лесли Вудхеда, «ЭКОscreen» - фильмы кинофестиваля «Wild screen», так называемого «Зеленого Оскара».
Независимая кинематографическая программа «Другой экран» на IX кинофестивале «Меридианы Тихого» покажет размышления художников об архитектурных строениях в разных сферах познания. В рамках программы пройдут различные выставки, документальные хроники, видеоинсталляции и специальные показы.
Мастер-классы и творческие встречи в этом году будут посвящены основным профессиям в киноиндустрии. О том, как это быть актером, продюсером и мастером монтажа, расскажут нам профессионалы своего дела. Вести семинары будут Заслуженный артист России Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом»), американский оператор Джеймс Крессантис, гонконгский продюсер Чоу Кен, а британский сценарист Энтони Рейнс прочитает лекцию-семинар о «Секретах истории китайского кино».
Разнообразие официальной программы IX Международного кинофорума поможет гостям и жителям города Владивостока получить незабываемые впечатления и узнать намного больше о новых тенденциях в киноискусстве, о культурах стран АТР и Европы. «Меридианы» объединяют. Ведь кинофестиваль «Меридианы Тихого» - это кино для всех, кино для каждого.