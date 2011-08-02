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Хоры ДВФУ услышат в Санкт-Петербурге

3 августа 2011, 00:59
Хоры ДВФУ примут участие в IX международном фестивале хорового искусства «Поющий мир».

Камерный хор ДВФУ под руководством Галины Потопяк и Академический хор молодежного центра ДВФУ под руководством Елены Петуховой примут участие в IX международном фестивале хорового искусства «Поющий мир», который пройдет с 31 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге.

На лучших концертных площадках Cеверной столицы прозвучат песни различных стилей и эпох более 40 хоров и вокальных ансамблей из России, Словакии, Хорватии, Украины, Израиля, Греции, Китая, Армении, Италии, Швейцарии, Сербии и Бразилии.

Ребята из Владивостока выступят в нескольких категориях: Академический хор молодежного центра ДВФУ под руководством Елены Петуховой покажет свое мастерство в категориях «Однородные хоры» и «Смешанные хоры», Камерный хор ДВФУ под руководством Галины Потопяк — в категориях «Камерные хоры» и «Народная музыка».

Также в рамках в фестиваля пройдут мастер-классы известных композиторов и дирижеров из России, Беларуси, Латвии, Швеции, Франции и США.

#Новости#Владивосток#Культура
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