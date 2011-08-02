Хоры ДВФУ услышат в Санкт-Петербурге

Ребята из Владивостока выступят в нескольких категориях: Академический хор молодежного центра ДВФУ под руководством Елены Петуховой покажет свое мастерство в категориях «Однородные хоры» и «Смешанные хоры», Камерный хор ДВФУ под руководством Галины Потопяк — в категориях «Камерные хоры» и «Народная музыка».