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Во Владивостоке пройдет «Ночь серебряной Луны»

3 августа 2011, 00:43
«Ночь серебряной Луны» — первый на Дальнем Востоке этно-фолк-музыкальный опен-эйр в формате ночного шоу.

Дальневосточный федеральный университет стал партнером музыкального фестиваля «Ночь серебряной Луны», который состоится 13 августа во Владивостоке на пляже Лагуна (ст. Санаторная). Организаторы фестиваля — фолк-центр «Оберег», студия ирландских танцев «Инвернесс» и ротаракт-клуб «Владивосток».

«Ночь серебряной Луны» — первый на Дальнем Востоке этно-фолк-музыкальный опен-эйр в формате ночного шоу, который проводится в абсолютное или относительное полнолуние августа. Начало традиции его проведения было положено в прошлом году — тогда его гостями и участниками стало более тысячи человек. «Ночь серебряной Луны» является самым авторитетным фестивалем на востоке России, поддерживающий и развивающий направления современной музыки в стилях этно, фолк, неофолк и фолк-рок.

Мероприятие задумано как праздник единения человека и природы, праздник мира и красоты, наполненный мелодиями, песнями и общением на берегу моря. Помимо музыкальной и танцевальной программы, в рамках фестиваля будет организован квартал народных промыслов, а также пройдут мастер-классы по кольчугоплетению, вышиванию, кожной выделке, гончарному делу и холодной ковке.

На фестивале выступят дальневосточные музыкальные группы «Северный ветер», «Дерсу Узала», «Нибелунги», «Ориенталь», «Треустье», The Vegetables, «Эллилдан», «Misteria Mortis», «SandGlass» и другие. Кроме того, на сцену поднимутся танцевальные коллективы — студия народных танцев «Инвернесс», «Ирландский ветер», «Бонго», «Чинтамани бэнд», а также факиры групп Emotion и «Этр Аллюм».

#Новости#Владивосток#Культура
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