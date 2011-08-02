Во Владивостоке пройдет «Ночь серебряной Луны»

«Ночь серебряной Луны» — первый на Дальнем Востоке этно-фолк-музыкальный опен-эйр в формате ночного шоу, который проводится в абсолютное или относительное полнолуние августа. Начало традиции его проведения было положено в прошлом году — тогда его гостями и участниками стало более тысячи человек. «Ночь серебряной Луны» является самым авторитетным фестивалем на востоке России, поддерживающий и развивающий направления современной музыки в стилях этно, фолк, неофолк и фолк-рок.