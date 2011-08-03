Депутаты взяли под защиту памятники

За нарушение требований по сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, их территорий и несоблюдению ограничений, установленных в зоне их охраны, устанавливаются штрафы для граждан от одной до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от двух до трех тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей. Штрафные санкции предусмотрены также за нарушение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны и неисполнение собственниками объектов культурного наследия порядка установки на объекты культурного наследия информационных надписей и обозначений.