Валерий Бакшин подал в отставку с поста руководителя филиала ВГТРК в Приморье

— Ставка делается на то, что “варяг” будет независим от местных элит, что позволит журналистам более объективно и критично освещать события, происходящие в крае и городе без пиетета перед местными царьками. Однако с другой стороны этот “плюс” обернется существенным “минусом”: ставленнику Хабаровска достаточно трудно будет сработаться с местными кадрами, наверняка начнётся перетряска руководящего состава, да и желающие протащить на этот пост своего человека, чтоб впоследствии контролировать информационную политику одного из крупнейших СМИ края, будут ставить ему палки в колёса. Многое будет зависеть от личных качеств нового руководителя, окажется слабым — станет временщиком, начнёт жёстко проводить свою линию — всерьёз и надолго закрепится в Приморье, — отмечает Гребенюк.