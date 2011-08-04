Любителей клубной музыки приглашают на фестиваль

Второй международный фестиваль современной молодежной культуры ART-DANCE пройдет во Владивостоке 9-10 сентября. Ди-джеи, музыканты и танцоры из стран АТЭС - России, США, Японии, Австралии, Китая, Кореи - проведут танцевальный марафон, где представят молодежи Владивостока разнообразие стилей современной клубной культуры.
На два дня огромным танцполом станет открытая площадка мыса Токаревский (Маяк), также 10 сентября планируется провести дневное мероприятие для самых маленьких владивостокцев.
Вход на мероприятия будет осуществляться по пригласительным билетам, которые распространят среди молодежи бесплатно.
Напомним, что первый ART-DANCE успешно прошел во Владивостоке в прошлом году 22-23 октября. Открытие фестиваля состоялось на площади Борцов Революции, а площадкой для основной программы стало здание ГУМа - три этажа универсального магазина превратились в три танцплощадки. Тогда мероприятие ежедневно посещало порядка трех тысяч любителей клубной музыки.
Организаторами мероприятия, которое проходит в рамках программы подготовки к саммиту АТЭС-2012, является министерство культуры Российской Федерации при поддержке администрации г.Владивостока и администрации Приморского края. Художественный руководитель фестиваля - шоумен, выпускник "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.