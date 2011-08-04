Любителей клубной музыки приглашают на фестиваль

Напомним, что первый ART-DANCE успешно прошел во Владивостоке в прошлом году 22-23 октября. Открытие фестиваля состоялось на площади Борцов Революции, а площадкой для основной программы стало здание ГУМа - три этажа универсального магазина превратились в три танцплощадки. Тогда мероприятие ежедневно посещало порядка трех тысяч любителей клубной музыки.