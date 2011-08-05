Студентка ДВФУ станет волонтером на Универсиаде в Шэньчжэне

Студентка Школы региональных и международных исследований ДВФУ Валерия Бородкина в качестве волонтера примет участие в XXVI Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 12 по 23 августа.
Стажировку на Универсиаде в Шэньчжэне Валерии обеспечила победа на Всероссийском волонтерском конкурсе. Ключевыми требованиями при отборе будущих волонтеров тогда стали коммуникабельность, волонтерский опыт, свободное владение английским языком, знание китайского языка на разговорном уровне.
Волонтеров также ожидает активная подготовка к следующей Универсиаде, которая пройдет в Казане в 2013 году. С 3 по 5 августа волонтерам предстоит пройти курс обучения, где каждый получит индивидуальное задание на мероприятиях Универсиады. Затем за три дня до старта Игр в Шэньчжэне волонтеры пройдут специальные тренинги непосредственно на местах работы.
Во время стажировки в Шэньчжэне волонтеры будут привлекаться к деятельности по обеспечению проживания спортсменов в Деревне Универсиады, к работе на одном из крупнейших спортивных объектов Универсиады, а также изучат организацию работы волонтеров по различным направлениям.
Всего в работе XXVI Всемирной летней Универсиады в Шэньчжэне примут участие 250 тыс. городских волонтеров и 22 тыс. волонтеров, которые будут закреплены на спортивных объектах.