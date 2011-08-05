Студентка ДВФУ станет волонтером на Универсиаде в Шэньчжэне

Волонтеров также ожидает активная подготовка к следующей Универсиаде, которая пройдет в Казане в 2013 году. С 3 по 5 августа волонтерам предстоит пройти курс обучения, где каждый получит индивидуальное задание на мероприятиях Универсиады. Затем за три дня до старта Игр в Шэньчжэне волонтеры пройдут специальные тренинги непосредственно на местах работы.