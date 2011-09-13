Лучший стейк – это именно американский стейк

«Мраморная говядина обладает своим самостоятельным густым вкусом и ароматом, и поэтому при приготовлении стейков очень важно сохранить эти вкусовые качества. Все используемые специи должны лишь подчеркивать вкус мяса, а не затмевать его», – поделился с журналистами своим поварским секретом главный гость фестиваля Георгий Чефранов. Но еще больше кулинарных советов и рекомендаций он дал поварам Владивостока в рамках своего бесплатного мастер-класса, участники которого смогли не только подсмотреть те или иные приемы шеф-повара, но и ощутить изысканный вкус его блюд и даже поучаствовать в процессе приготовления.