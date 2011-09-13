8 сентября во Владивостоке в ресторане «Влад Мотор Инн» состоялось торжественное открытие Фестиваля американских стейков. Приветственные речи организаторов мероприятия стали отличной «приправой» к общей атмосфере кулинарного торжества, тон которой задавал сочинский повар Георгий Чефранов, сотворивший из мраморной говядины настоящие гастрономические шедевры.
«Несмотря на то что сегодняшний день полон различных событий, мы очень рады, что все приглашенные гости смогли посетить открытие нашего Фестиваля, – отметила Галина Кочубеева, представитель Американской Федерации по экспорту мяса в России. – Мы организовали данный Фестиваль, чтобы напомнить о том, что настоящий стейк может быть приготовлен только из американской мраморной говядины».
«В силу своей профессии я много путешествовал и дегустировал блюда различных кухонь, но должен признать, что лучший стейк – это именно американский стейк, – подтвердил слова коллеги Джейсон Шитс, Консул по административным вопросам Генерального Консульства США во Владивостоке. – Я очень рад, что у жителей Владивостока теперь есть прекрасная возможность познакомиться с шедеврами американской кухни. Я надеюсь, что Фестиваль стейков принесет множество положительных моментов, как ресторанам-участникам, так и их клиентам».
«Сегодня наш город является одним из лучших в России по уровню развития ресторанного бизнеса. Это очень хорошо, поскольку качественная вкусная пища полезна для здоровья и прекрасного самочувствия! Ведь Фестиваль проводится в первую очередь для людей. Мы с удовольствием поддерживаем и сами организуем подобные проекты, так как они способствуют развитию индустрии гостеприимства и потребительской культуры города», – рассказал Дмитрий Каганский, генеральный директор компании «Раут», являющейся одним из организаторов Фестиваля.
«Мраморная говядина обладает своим самостоятельным густым вкусом и ароматом, и поэтому при приготовлении стейков очень важно сохранить эти вкусовые качества. Все используемые специи должны лишь подчеркивать вкус мяса, а не затмевать его», – поделился с журналистами своим поварским секретом главный гость фестиваля Георгий Чефранов. Но еще больше кулинарных советов и рекомендаций он дал поварам Владивостока в рамках своего бесплатного мастер-класса, участники которого смогли не только подсмотреть те или иные приемы шеф-повара, но и ощутить изысканный вкус его блюд и даже поучаствовать в процессе приготовления.
Попробовать настоящий американский стейк каждый желающий сможет в одном из 12-ти заведений-участников Фестиваля. Более того, заказав мясное блюдо из специального меню, гость получит в подарок классический чизкейк, а также комплимент от партнера Фестиваля. Торжество американских стейков продлится во Владивостоке до 22 сентября. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. ресторан «Allegro Pub»
2. кафе-бар «Clubnika»
3. ресторан-клуб «Frank Lloyd Wright»
4. кафе «Il Lido»
5. ресторан «Korea House»
6. ресторан «Vlad Motor Inn»
7. панорамный ресторан «Орлиное гнездо»
8. ресторан-клуб «Синдикат»
9. шоу-ресторан «Сирена»
10. ресторан «Старый город»
11. ресторан «Товарищ Сухов»
12. ресторан «Ханс»
«Мраморность» или вкрапления жира в мышечной ткани – важный признак качества мяса. Американская мраморная говядина высоко ценится во всем мире не только за безусловное качество, но и за питательность и нежный вкус. В американской говядине содержатся белки, железо, цинк, витамины А, В и другие полезные для здоровья микроэлементы.
Известно, что первым в России вкус мраморной говядины открыл Никита Хрущев. Он попробовал американский стейк в ходе одной из поездок в США, после чего это блюдо постоянно присутствовало в рационе генсека СССР. Организаторы Фестиваля:
Американская Федерация по Экспорту Мяса (USMEF) – некоммерческая ассоциация, работающая с целью продвижения американского мяса на мировые рынки.
ООО «Компания Раут» - крупнейший в Приморском крае поставщик товаров для HoReCa. Работает в индустрии гостеприимства более 15 лет, при этом активно участвуя в ее формировании. Основные принципы работы – безусловное качество продукции, профессионализм, активная позиция на рынке, гибкость и грамотная организация бизнеса.