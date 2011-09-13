Не парк развлечений

Во Владивостоке очень мало мест отдыха. Парк Минного городка - огромная площадь для деятельности. Но не для культурной. Многие жители города уже забыли, что существует такое место, как Минный городок. А при любом о нем упоминании вызывает мысли как о не располагающем к отдыху месте.