Не парк развлечений

Во Владивостоке очень мало мест отдыха. Парк Минного городка - огромная площадь для деятельности. Но не для культурной. Многие жители города уже забыли, что существует такое место, как Минный городок. А при любом о нем упоминании вызывает мысли как о не располагающем к отдыху месте.
Добровольцы пытаются спасти это место, проводят субботники, подкрашивают оставшиеся фигуры - и длится это уже не один год. Но этого мало для того, чтобы парк вновь стал культурным местом для отдыха.
Между тем ландшафт здесь особенный, во многом благодаря каскаду озер, что дает массу возможностей для дизайнеров. Вот только на то, чтобы проявить их, нет муниципального заказа.