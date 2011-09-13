VII биеннале визуальных искусств представляет пять творческих направлений

Основными направлениями открывшейся владивостокской биеннале стали художественное искусство (живопись, графика, фотоискусство, декоративно-прикладное творчество), театральное и национальное искусство, а также новые направления - киноискусство и видеоарт.
Биеннале открылась 11 сентября, и за оставшиеся дни еще пройдут творческие встречи, мастер-классы, семинары, лекции с участием ведущих специалистов в области кино, театра, видеоарта и фотоискусства. Участие в выставке принимают делегации из Японии, Китая, Польши, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. Свои творческие способности демонстрируют как отдельные авторы, так и творческие коллективы.
По поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА было увеличено количество мероприятий и площадок, на которых они проходят. К слову, вход на все мероприятия VII Владивостокской биеннале визуальных искусств свободный.
Торжественная церемония открытия прошла в кинотеатре New Wave Cinema. Собравшимся был представлен японский фильм «Квартет», прошла творческая встреча с представителями съемочной группы и концертная программа. В холлах кинотеатра развернулись фотовыставки.
Киноискусство также представлено программой канадского короткометражного кино, фильмами режиссеров Мимура ДЗЮНИЦИ, Даниэль РОБИ, Мегуми САСАКИ, Дилип МЕХТА и Линн ХЕРШМАН-ЛИСОН. Режиссеры лично представляют свои работы и встречаются со зрителями. Также творческие встречи и мастер-классы проходят с известными российскими актерами - Борисом НЕВЗОРОВЫМ, Львом ПРЫГУНОВЫМ, Сергеем СТЕПАНЧЕНКО, Алексеем КЛИМУШКИНЫМ и другими.
Для любителей театрального искусства организаторы подготовили ряд разнообразных спектаклей. Театралов увидят драму масок «Гванно», танцевально-музыкальный моноспектакль «Любовь моя, Индия», а также представления Приморского краевого театр кукол и Приморского краевого драматического театра молодежи.
Направление «видеоарт» представляют видеовыставки «Эволюция от кутюр: искусство и наука в эпоху постбиологии», «Интервалы II». Авторами проектов являются художники из России и США.
Художественное искусство включает серию выставок: «Дороги и портреты Тихого океана», «Ускользающая реальность», «150 лет дальневосточной фотографии» и «Встречи». Свои работы демонстрируют фотохудожники из России, Швейцарии, Германии. Во Владивосток приехал знаменитый швейцарский фотограф Марк БОННЕВИЛЬ, путешественник, представляющий в своих работах образ жизни и даже мысли людей. Именно об этом его проекты «Виссарион», «Автостопом до Байкала», «Тофалары».
Национальное искусство представлено выставками и мастер-классами по каллиграфии, которые проводят японские, китайские и российские мастера, чайными церемониями, мастер-классами по икебане, искусству надевания кимоно, индийским танцам и многим другим.
Площадками для визуального искусства во время биеннале стали Приморский краевой драматический театр молодежи, картинная галерея, филармония, Приморский краевой театр кукол, кинотеатр «New Wave Cinema», Приморский государственный объединенный музей имени В.К.Арсеньева и др. Организатором биеннале является администрация города Владивостока.