VII биеннале визуальных искусств представляет пять творческих направлений

Художественное искусство включает серию выставок: «Дороги и портреты Тихого океана», «Ускользающая реальность», «150 лет дальневосточной фотографии» и «Встречи». Свои работы демонстрируют фотохудожники из России, Швейцарии, Германии. Во Владивосток приехал знаменитый швейцарский фотограф Марк БОННЕВИЛЬ, путешественник, представляющий в своих работах образ жизни и даже мысли людей. Именно об этом его проекты «Виссарион», «Автостопом до Байкала», «Тофалары».