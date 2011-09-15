Губернатор наградит за веселье и находчивость

Депутат амурского парламента, член комитета по молодежной политике Виктор Хахин отметил в беседе с корреспондентом «Клуба Регионов»: «Было бы неплохо, если бы с помощью губернатора одна из местных команд попала на фестиваль в Сочи. В КВН в Амурской области играет очень много людей, и не только молодежь. Свои команды КВН создают даже пенсионеры».