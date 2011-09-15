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Губернатор наградит за веселье и находчивость

15 сентября 2011, 18:21
Глава Амурской области Олег Кожемяко учредил приз лучшей команде КВН Приамурья.

Глава Амурской области Олег Кожемяко учредил приз лучшей команде КВН Приамурья. Игра состоится в международный день КВН, и Кожемяко будет почетным гостем. Организаторы игр КВН надеются, что при поддержке губернатора одна из команд области сможет выступать в высшей лиге клуба.

В Благовещенске впервые пройдет игра КВН на приз главы Амурской области. 8 ноября губернатор Олег Кожемяко посетит ее в качестве почетного гостя, а затем лично вручит награду победившей команде.

«Это предложение молодежи, которое губернатор охотно поддержал. Игра КВН очень популярна в Амурской области», – сообщил «Клубу Регионов» пресс-секретарь губернатора Антон Ивлев. Он также подчеркнул, что победители игры смогут рассчитывать на поддержку областных властей: «Есть идея сформировать областную команду для участия в играх высшей лиги КВН».

Депутат амурского парламента, член комитета по молодежной политике Виктор Хахин отметил в беседе с корреспондентом «Клуба Регионов»: «Было бы неплохо, если бы с помощью губернатора одна из местных команд попала на фестиваль в Сочи. В КВН в Амурской области играет очень много людей, и не только молодежь. Свои команды КВН создают даже пенсионеры».

В администрации областного дворца творчества детей и молодежи, где пройдет игра, не сказали, что будет представлять собой губернаторский приз, сославшись на «интригу». Известно только, что Олег Кожемяко лично вручит приз победившей команде, после того как посмотрит игру в качестве почетного гостя.

«Я надеюсь, что такие игры 8 ноября, в день рождения КВН, станут традиционными», – сказал «Клубу Регионов» начальник отдела по развитию КВН Амурской области Сергей Бурмага. Также, по его словам, команда-победитель турнира отправится на международный фестиваль КВН.

#Новости#Дальний Восток#Культура
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