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Завершает свою работу VII Владивостокская биеннале визуальных искусств

15 сентября 2011, 18:33
Основными направлениями VII биеннале являются традиционные виды искусства и впервые включенные в программу киноискусство и видеоарт.

В этот день в ее рамках прошел ряд творческих встреч с известными актерами театра и кино. Так, все желающие смогли пообщаться с режиссером, народным артистом России Всеволодом Шиловским и актером Анатолием Руденко.

Творческая встреча с Всеволодом Шиловским "День за днем" прошла в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю. Анатолий Руденко, известный зрителям по работе в сериалах "Две судьбы", "Вчера закончилась война", встретится с поклонниками в 18 часов в УСК "Мост".

В 18 часов в Приморской краевой филармонии состоится торжественная церемония закрытия биеннале. Всем участникам биеннале от имени главы Владивостока Игоря Пушкарёва будут вручены дипломы и памятные подарки. Завершится церемония концертом симфонического оркестра.

Биеннале визуальных искусств проходит в столице Приморья с 11 по 15 сентября. Основными направлениями VII биеннале (их пять) являются традиционные виды искусства - изобразительное, национальное, театр и впервые включенные в программу киноискусство и видеоарт, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, 14 сентября, на открытой площадке около Триумфальной арки в рамках VII Владивостокской биеннале визуальных искусств прошел "Вечер светящейся керамики". Украшением площадки стало множество керамических подсвечников и светильников с горящими свечами.

Здесь работала выставка керамических изделий, все желающие могли показать свои творческие способности и расписать глиняные колокольчики, талисманы, фигурки. Мастера гончарного искусства продемонстрировали обжиг керамики на "живом огне" в технике "раку". Этот способ позволяет проводить обжиг всего за один час, после чего раскаленная до 900 градусов керамика помещается в древесные опилки или солому, ограничивается доступ кислорода. Через некоторое время изделия опускаются в воду, где приобретает особый блеск и цвет от серого до угольно-черного.

Помимо шоу керамических светильников и мастер-класса присутствующие по достоинству оценили выступление владивостокских файерщиков.

#Новости#Владивосток#Культура
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