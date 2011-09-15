Завершает свою работу VII Владивостокская биеннале визуальных искусств

Здесь работала выставка керамических изделий, все желающие могли показать свои творческие способности и расписать глиняные колокольчики, талисманы, фигурки. Мастера гончарного искусства продемонстрировали обжиг керамики на "живом огне" в технике "раку". Этот способ позволяет проводить обжиг всего за один час, после чего раскаленная до 900 градусов керамика помещается в древесные опилки или солому, ограничивается доступ кислорода. Через некоторое время изделия опускаются в воду, где приобретает особый блеск и цвет от серого до угольно-черного.