«Бархатный сезон» провел свой V юбилейный фестиваль

В рамках фестиваля «Бархатный сезон» прошли несколько спортивных чемпионатов и соревнований. Среди них: Открытый чемпионат Приморского края по 10 танцам, Первенство Дальневосточного федерального округа (юниоры-2, двоеборье), Открытый чемпионат ДФО (взрослые, латиноамериканская программа танцев). С особым волнением наблюдали зрители выступление танцоров в рамках Открытого первенства ДФO, так как на паркете за звание чемпионов боролось более 20 пар, каждая из которых была достойна этого. Не смотря на громкие титулы пар, звание чемпионов завоевали неоднократные чемпионы Дальнего Востока Сергей Гусев и Анастасия Усольцева. В качестве благодарности за поддержку болельщиков и оценки судей, Анастасия и Сергей порадовали зрителей прекрасным танцем победителей, в котором в очередной раз доказали свой профессионализм.