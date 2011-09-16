В Приморье в г. Фокино прошел международный фестиваль по спортивным танцам «Бархатный сезон 2011».
В этом году мероприятие было по-особенному торжественным, «Бархатный сезон» провел свой V юбилейный фестиваль. Впервые это соревнование прошло в Фокино в 2007 году. В первом фестивале приняли участие 167 пар из различных регионов Дальнего Востока. Спустя четыре года, паркет принял порядка 1000 пар с Сибири и Дальнего Востока, а также стран АТР.
Организатором турнира выступил танцевально-спортивный клуб «Анжелика». Большую помощь в организации оказала администрация города. Также событие не оставили без внимания спонсоры, в числе которых компания сотовой связи «Мегафон», автомагазин Rally, сеть супермаркетов Fresh 25 и многие другие. Отдельную благодарность организаторы турнира выразили базе отдыха «Песочница», которая с удовольствием уже 5 лет предоставляет паркет для проведения турнира и комфортные условия проживания для гостей и участников соревнования.
В рамках фестиваля «Бархатный сезон» прошли несколько спортивных чемпионатов и соревнований. Среди них: Открытый чемпионат Приморского края по 10 танцам, Первенство Дальневосточного федерального округа (юниоры-2, двоеборье), Открытый чемпионат ДФО (взрослые, латиноамериканская программа танцев). С особым волнением наблюдали зрители выступление танцоров в рамках Открытого первенства ДФO, так как на паркете за звание чемпионов боролось более 20 пар, каждая из которых была достойна этого. Не смотря на громкие титулы пар, звание чемпионов завоевали неоднократные чемпионы Дальнего Востока Сергей Гусев и Анастасия Усольцева. В качестве благодарности за поддержку болельщиков и оценки судей, Анастасия и Сергей порадовали зрителей прекрасным танцем победителей, в котором в очередной раз доказали свой профессионализм.
Зрители получили незабываемые впечатления от проведенного турнира, выступлений спортсменов, их нарядов, мерцающих в свете софитов, а также от улыбок и эмоций. Даже строгие и суровые судьи стали добрее при виде выступления начинающих спортсменов в категории «Малышок». И только они, сами спортсмены и их родители знают, каким трудом и старанием достигаются такие результаты в этом прекрасном виде спорта – спортивно-бальные танцы.
«Бархатный сезон» набирает популярность и значимость не только в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. И его закрытие в этом году не говорит нам «до свидания», а говорит нам «здравствуйте»! В будущем «Бархатный сезон» ждет новых спортсменов, побед и достижений.