"Меридианы Тихого": Артемий Троицкий приехал во Владивосток с полным чемоданом

Досье: Артемий Троицкий родился в 1955 году в Ярославле. Искусствовед, рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР. С 1991 до 1994 года - главный редактор музыкальной редакции Российского телевидения. В 1995 году - основатель и главный редактор русской версии журнала Playboy. В середине 2000-х организовал несколько музыкальных лейблов - «Прибой», Zenith, на которых выпускается малоизвестная в России музыка. С 2001 года читает лекции в Государственном университете управления, ведет мастер-класс по музыкальной журналистике на журфаке МГУ. Один из ведущих в России специалистов по джазу, року и современной музыке. Автор книг по истории рок-музыки «Назад в СССР» (1991 год, переиздана в 2007-м) и «Тусовка. Что случилось с советским андеграундом» (1990 год), В 2009 году издал аудиокнигу «Back in the USSR». Подлинная история рока в России». Музыкальный обозреватель газеты Moscow Times. С 1997 года является автором и ведущим программы «FM Достоевский», выходившей на радиостанциях «Европа Плюс», «Радио 101» и «Эхо Москвы». C 2001 года является сторонником WWF.