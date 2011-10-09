Галерея "Арка": Куда ведет "Лестница в небо. В небо?"

Во Владивостоке с 14 по 29 октября в галерее «Арка» будет представлен совместный проект талантливых художников Олега Батухтина и Геннадия Омельченко «Лестница в небо. В небо?».
Искусствовед Наталья Левданская рассказала "ЗР" о предстоящей выставке:
- Олег Батухтин и Геннадий Омельченко имеют множество точек пересечения, не смотря на то, что авторы проекта – художники разных поколений, разных школ и разных биографий. Оба творца хотят поделиться своими переживаниями, духовными открытиями со зрителем, отвлечь его от меркантилизма и скудости мотиваций, предлагаемых для человеческой личности современным обществом.
Доминирующим объектом экспозиции проекта стала лестница - один из наиболее значимых и ёмких символов в мифологии человечества. Парадигма, лежащая в основе его трактовок - возможность вознестись, подняться – до Неба, до Идеала, до Совершенства… Однако, нередко человек идёт «вверх по лестнице, ведущей вниз»! И никогда нельзя быть уверенным, что с тобой не происходит именно это.
Человек преодолевает ступени жизненной лестницы, и стоило бы задуматься – а куда они ведут?
За счет метких частных замечаний образы Олега Батухтина, автора замысла проекта, поражают композиционной стройностью, цельностью и смысловой наполненностью. Так, скульптура «Замкнутый круг» выполнена с добавлением цвета, благодаря чему яснее стали читаться мотивы лестниц (времени? судьбы?) внутри колеса. Легко представить тщетность усилий, прилагаемых человеком для подъёма по одной из них: вот она - верхняя ступень, цель близка – но колесо переворачивается, и ты оказываешься гораздо ниже того места, с которого начинал подъём!
В живописных произведениях Омельченко мотив лестницы преображается в мотив структуры, характерной для его творчества. Это легко объяснить. Во-первых, лестница – тоже структура; во-вторых, эта фигура в двухмерном пространстве не столь выразительна, как в трёхмерном. Благодаря системе структур в картинах «Декоративная композиция», «Жёлтый треугольник», «Дорога с неба» создаётся вибрирующая глубина пространства, ограниченная клетками структур, которые играют в данном случае ту же роль, что и ступени лестниц в объектах Батухтина.
Насколько же удалось авторам показать не просто оригинальные и интересные творческие произведения, но и объединить их в экспозиции в еще один экспонат – судить зрителю!