Галерея "Арка": Куда ведет "Лестница в небо. В небо?"

Доминирующим объектом экспозиции проекта стала лестница - один из наиболее значимых и ёмких символов в мифологии человечества. Парадигма, лежащая в основе его трактовок - возможность вознестись, подняться – до Неба, до Идеала, до Совершенства… Однако, нередко человек идёт «вверх по лестнице, ведущей вниз»! И никогда нельзя быть уверенным, что с тобой не происходит именно это.