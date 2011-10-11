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Библиотека г. Арсеньева победила в приморском краевом конкурсе

11 октября 2011, 16:30
На 15-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор – 2011» были подведены итоги краевого смотра-конкурса «Библиотека года» среди муниципальных библиотек края.

На 15-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор – 2011», которая проходила во Владивостоке с 27 по 29 сентября, были подведены итоги краевого смотра-конкурса «Библиотека года» среди муниципальных библиотек края.

Централизованная библиотечная система г. Арсеньева стала победителем краевого смотра-конкурса «Библиотека года». На конкурс было прислано 59 работ от 32-х территорий Приморья. Централизованная библиотечная система г.Арсеньева участвовала в четырех номинациях конкурса и во всех четырех победила. Организаторами конкурса в рамках краевой целевой программы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае на 2010-2012 гг.» были Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького при поддержке Библиотечной ассоциации Приморского края.

#Новости#Приморье#Культура
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