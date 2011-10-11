Библиотека г. Арсеньева победила в приморском краевом конкурсе

Централизованная библиотечная система г. Арсеньева стала победителем краевого смотра-конкурса «Библиотека года». На конкурс было прислано 59 работ от 32-х территорий Приморья. Централизованная библиотечная система г.Арсеньева участвовала в четырех номинациях конкурса и во всех четырех победила. Организаторами конкурса в рамках краевой целевой программы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае на 2010-2012 гг.» были Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького при поддержке Библиотечной ассоциации Приморского края.