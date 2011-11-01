Приморцы отметят юбилей Союза российских писателей

Союз российских писателей - общероссийская общественная организация, объединяющая российских и зарубежных литераторов - образовался в 1991 году, после распада Советского Союза. В рамках бывшего Союза писателей СССР были созданы две организации: Союз писателей России и Союз российских писателей. У истоков СРП стояли Дмитрий Лихачев, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Сегодня в Союзе российских писателей состоят Андрей Битов, Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, Руслан Киреев, Михаил Кураев, Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Валерий Попов, Олег Чухонцев и другие известные русские литераторы. Союз российских писателей в настоящее время насчитывает в своих рядах более 3 тысяч человек.