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Восьмой международный джазовый фестиваль пройдет во Владивостоке

3 ноября 2011, 20:10
С 9 по 13 ноября во Владивостоке в Приморской краевой филармонии состоится восьмой международный джазовый фестиваль.

С 9 по 13 ноября во Владивостоке в Приморской краевой филармонии состоится восьмой международный джазовый фестиваль.

Как сообщили в управлении культуры Приморского края, на сцене филармонии выступят такие звезды джаза как Маrio D’Amario (Италия), «Olivier Temime Trio» (Франция), «Ron Wilkins & Valeri Grohovski» (США-Россия) и «Billy Cobham Band» (США).

Кроме того, приморцы смогут услышать выступления лауреатов международных и дальневосточных джазовых фестивалей - Максима Рукина (труба), Ильи Лушникова (фортепиано, клавишные) и Екатерины Рукиной (вокал). Свою программу представят и владивостокские музыканты - струнный квартет «Вдохновение».

По сложившейся традиции, восьмой джазовый фестиваль откроет Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением молодого дирижера Татьяны Терещенко. Творческий коллектив порадует приморского слушателя популярной джазовой музыкой русских и зарубежных композиторов.

#Новости#Владивосток#Культура
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