Владивосток притягивает мосты

Галерея «Арка» во Владивостоке представляет выставку фотографий Бернарда Штеффена «Bridge» («Мост»). В 2011 году Бернард по приглашению компании «Фрейссине Интернасьональ» и при поддержке «Альянс – Франсез» впервые приехал во Владивосток, который впечатлил его своим особым внутренним ритмом и энергией. Серия фотографий, сделанная на строящихся мостах Владивостока, легла в основу персональной выставки фотографа. Бернард Штеффен специально прилетел из Японии во Владивосток, чтобы представить гостям галереи свою выставку.
Выбирая объекты для съемок, фотограф особое внимание уделяет портретам и ландшафту. В настоящее время он часто делает фотографии для строительных компаний. С одной стороны, Бернард с помощью камеры фиксирует жизнь, с другой, концентрирует внимание зрителя на деталях, которые наполнены красотой момента, красотой предмета и красотой Работы – профессиональной деятельности Человека – Мастера. Именно поэтому выставка пройдет под символичным названием «Мост» - сооружение, которое является соединяющим по своей сути. Так, фотографии Бернарда, словно мост, дают возможность пройти путь от его видения жизни до собственных выводов об окружающем нас мире.
Досье: Бернард Штеффен родился в Германии. Свой творческий путь начал с обучения дизайну ювелирных украшений в Австрии, работал в модной индустрии в Париже, Нью-Йорке, Токио как дизайнер и фотограф. Путешествия способствовали серьезному увлечению фотографией. Поездка в Калькутту и другие интересные места определили творческие приоритеты Бернарда Штеффена. Первая фотовыставка состоялась в 2002 году.
Долгое время Бернард Штеффен работал в области fashion–фотографии, которая пленяет своей недосягаемой сказочностью. Соглашаясь и сегодня на проекты, связанные с индустрией моды и красоты, в творческом плане фотограф предпочитает документальные снимки. Бернард убежден, что природа и портреты людей в естественном для них окружении могут отражать высшее проявление Красоты.
Строительство мостов во Владивостоке, самурайские мечи в руках кузнеца, зеркальная гладь озер среди «непроходимых» гор, - фотографии в жанре репортажной съемки, но продуманные с точки зрения композиции, сюжета, света. «Я люблю язык фотографии, который передает много слов, ничего при этом не произнося», - комментирует свою работу Бернард Штеффен.
Выставка будет работать с 3 по 12 ноября.
Галерея "Арка" (Владивосток, ул. Светланская, д.5) открыта со вторника по субботу с 11.00 до 18.00