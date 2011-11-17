Владивосток притягивает мосты

Выбирая объекты для съемок, фотограф особое внимание уделяет портретам и ландшафту. В настоящее время он часто делает фотографии для строительных компаний. С одной стороны, Бернард с помощью камеры фиксирует жизнь, с другой, концентрирует внимание зрителя на деталях, которые наполнены красотой момента, красотой предмета и красотой Работы – профессиональной деятельности Человека – Мастера. Именно поэтому выставка пройдет под символичным названием «Мост» - сооружение, которое является соединяющим по своей сути. Так, фотографии Бернарда, словно мост, дают возможность пройти путь от его видения жизни до собственных выводов об окружающем нас мире.