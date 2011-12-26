Сон Деда Мороза

Усадили эльфы его в сани, положили мешок с подарками, и в добрый путь отправили. Подлетели олени к первому окну, застыли над крышей и ждут, когда же Санта спрыгнет в трубу и нырнет. А Дед Мороз думает: «Чего это они там зависли над трубой?» Тут эльф-помощник говорит: «Давай же, Санта, прыгай в трубу!» Делать нечего: полез Дед Мороз в трубу. Вернее, полетел в трубу, потому что не знал премудростей Санты. Вывалился, как колобок. Видит - елка стоит. «Хорошо, - думает, - как у нас!» Разложил подарки под елку. Забежали ребятишки в комнату с криком «У нашего дома видели оленей Санты! Значит, он подарки принес!» - но не бросились, на удивление Деда Мороза к ёлке. Почему-то они принялись тормошить носки, развешанные на камине. Лица их стали грустными, а маленькая девочка даже заплакала. Понял тут Дед Мороз, в чем дело и, чтобы всё поправить, зазвенел колокольчиком, указывая на елку. Дети кинулись туда. А Дед Мороз тем временем, в камин - да на крышу.