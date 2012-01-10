Хабаровск украсили новогодними городками

Стоит отметить, что в нынешнем году появилось больше фигур из снега. Как и год назад, снежные скульптуры украшают городки на площади имени Ленина, в парке «Динамо», в Южном округе. Теперь к ним добавился и Северный округ. Во всех районах города постарались создать праздничную атмосферу - преобразились фасады зданий, витрины магазинов, на улицах города установлены светодиодные деревья, а ледовых скульптур в общей сложности насчитывается в краевом центре более 370.