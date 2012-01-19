Самые ожидаемые фильмы 2012 года

Фильмы 2012 года оправдают ожидания миллионов поклонников большого кино, ведь в этом году на экраны выйдет много долгожданных картин.
Одним из ярких примеров тому является фильм «Хоббит», выход которого так долго задерживался. Кроме того, поклонники фантастики и фэнтези увидят: «Воскрешение Темного рыцаря», «Люди в черном 3», «Охотники за привидениями 3», «Терминатор 5», «Удивительный Человек-паук» (часть 4), ну и, конечно же, последнюю часть полюбившейся многим вампирской саги - «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2».
Но это, естественно, далеко не всё. Фильмы 2012 года, список которых весьма внушительный, порадуют россиян боевиками - «Безумный Макс 4: Дорога ярости», очередные «Джеймс Бонд 23» и «Индиана Джонс 5», нашумевшее «Наследие Борна» и др., а также очередной порцией уморительных мультфильмов: «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Мадагаскар 3» и т. д.
"Золотой Рог".