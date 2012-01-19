Самые ожидаемые фильмы 2012 года

Одним из ярких примеров тому является фильм «Хоббит», выход которого так долго задерживался. Кроме того, поклонники фантастики и фэнтези увидят: «Воскрешение Темного рыцаря», «Люди в черном 3», «Охотники за привидениями 3», «Терминатор 5», «Удивительный Человек-паук» (часть 4), ну и, конечно же, последнюю часть полюбившейся многим вампирской саги - «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2».