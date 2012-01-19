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Самые ожидаемые фильмы 2012 года

19 января 2012, 22:37
Фильмы 2012 года оправдают ожидания миллионов поклонников большого кино, ведь в этом году на экраны выйдет много долгожданных картин.

Фильмы 2012 года оправдают ожидания миллионов поклонников большого кино, ведь в этом году на экраны выйдет много долгожданных картин.

Одним из ярких примеров тому является фильм «Хоббит», выход которого так долго задерживался. Кроме того, поклонники фантастики и фэнтези увидят: «Воскрешение Темного рыцаря», «Люди в черном 3», «Охотники за привидениями 3», «Терминатор 5», «Удивительный Человек-паук» (часть 4), ну и, конечно же, последнюю часть полюбившейся многим вампирской саги - «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2».

Но это, естественно, далеко не всё. Фильмы 2012 года, список которых весьма внушительный, порадуют россиян боевиками - «Безумный Макс 4: Дорога ярости», очередные «Джеймс Бонд 23» и «Индиана Джонс 5», нашумевшее «Наследие Борна» и др., а также очередной порцией уморительных мультфильмов: «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Мадагаскар 3» и т. д.

"Золотой Рог".

#Новости#Дальний Восток#Культура
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