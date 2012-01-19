Владивостокский театр без оперы и балета

- Классическое искусство не пользуется большим спросом, - считает заместитель директора концертного комплекса FESCO-hall Денис ВРОДЛИВЕЦ. - Просто публика к этому не привыкла, но ее можно и нужно к этому приучить. Весь вопрос – кто этим будем заниматься? Как мне кажется, местных специалистов, которые могли бы руководить театром, создать труппу, у нас нет. Театр не выживет только за счет гастрольных артистов, это очень затратно и вряд ли окупаемо. Нужно создавать местную труппу, а для того, чтобы показать зрителю, к чему должны стремиться приморские артисты, нужно приглашать российских и иностранных солистов.