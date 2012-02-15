Праздник Любви лишним не бывает

С появившимся, вдруг откуда не возьмись, Днем Святого Валентина история - другая. Принцип равенства и справедливости, здесь не действует, хотя подарки, в отличие от гендерных праздников, доставшихся нам в наследие, в этот день можно дарить всем подряд – мужчинам, женщинам, мамам и папам, учителям, тренерам, подружкам и друзьям, коллегам, в общем всем подряд, независимо от пола и возраста. Все – к кому испытываешь добрые чувства, всем, кого хочешь порадовать, кого любишь, наконец. Хотя в отличие от советского детства, ох, как обидно остаться без подарка. "У нас "валентинки" подарят только двум девочкам",- сетует дочка (причем девочкам с сомнительной репутацией, замечу от себя), а мне не подарят, а я ведь тоже жду "валентинку"… Как ей объяснить, что сомнительный эротизм, которым овеяли себя эти девочки, в лучшем случае в борделе пригодится, а мальчики, ну… тормознутые в этом возрасте (да и в любом), а вот на эротику падки всегда. День Святого Валентина, как 8 Марта, не организуешь, он - от сердца или… от другого органа.