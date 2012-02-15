Праздник Любви лишним не бывает

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Помню, с каким волнением мы – школьницы ждали на 8 Марта подарки от мальчиков, с каким вниманием готовили подарки своим рыцарям на 23 февраля. Но в Советском Союзе главенствовал принцип равенства и справедливости, не оставлявший место чувствам.
В классе (и в университете, кстати, тоже) организовывали все так, чтобы никто не оставался без подарков, а значит, без внимания и любви. Каждая девочка была ответственна за определенное количество мальчиков (их всегда было больше в 2,5 раза), и наоборот. Кроме друга-одноклассника, с которым сидела за партой, я всегда брала на себя одного из двоечников. Им никогда не хотели дарить подарки, они были замурзанные и не перспективные. Мальчики-мачо, в отличие от сегодняшних, позволяли себе тройки и даже двойки, но в целом учились хорошо. Им в тайне хотели дарить подарки все, и делали это в дополнительном порядке, если уж так желали.
С появившимся, вдруг откуда не возьмись, Днем Святого Валентина история - другая. Принцип равенства и справедливости, здесь не действует, хотя подарки, в отличие от гендерных праздников, доставшихся нам в наследие, в этот день можно дарить всем подряд – мужчинам, женщинам, мамам и папам, учителям, тренерам, подружкам и друзьям, коллегам, в общем всем подряд, независимо от пола и возраста. Все – к кому испытываешь добрые чувства, всем, кого хочешь порадовать, кого любишь, наконец. Хотя в отличие от советского детства, ох, как обидно остаться без подарка. "У нас "валентинки" подарят только двум девочкам",- сетует дочка (причем девочкам с сомнительной репутацией, замечу от себя), а мне не подарят, а я ведь тоже жду "валентинку"… Как ей объяснить, что сомнительный эротизм, которым овеяли себя эти девочки, в лучшем случае в борделе пригодится, а мальчики, ну… тормознутые в этом возрасте (да и в любом), а вот на эротику падки всегда. День Святого Валентина, как 8 Марта, не организуешь, он - от сердца или… от другого органа.
И, как оказалось, я – права. День Святого Валентина, если отбросить его консюмеристский оттенок, уже 16 веков праздник с двойным подтекстом. В первую очередь эротическим. История любви Святого Валентина более чем противоречива. Но правда в одном: в 269 году н.э. римский император Клавдий II приказал убить Валентина за его проповедническую деятельность среди молодежи. Он был казнен 14 февраля. Позже он был канонизирован церковью. Вопреки расхожему мнению, Валентин никогда никого не венчал, никого тайно не любил, сохраняя свои священнические обеты. Однако, согласно другой легенде, когда император Клавдий издал указ, гласящий, что "молодые люди, годные для воинской службы, не имели права жениться, так как это неблагоприятно отражалось на общем боевом духе армии", Валентин стал единственной надеждой влюбленных пар, так как продолжал их венчать, вопреки запрету правителя, за что и был казнен.
Но у легенды есть и другая редакция. За время нахождения за решеткой Валентин влюбился в дочь надзирателя тюрьмы и в ночь перед казнью в записке признался ей в любви. "Твой Валентин", - так он закончил свое послание. "Валентинки" стали атрибутами для влюбленных, а День Святого Валентина был учрежден Католической церковью в противовес Луперкалию. В середине февраля римляне праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata. В этот день мужчины ходили с кнутами и хлестали женщин плетками, дабы те, могли очиститься от грехов, и стать более плодовитыми. Все бесплодные женщины выстраивались в ряд, подставляя свое обнаженное тело на суд хлесткого кнута. Спустя 2-3 века после казни Валентина, тогда уже христианская церковь решила изжить языческий праздник и вспомнила удачно ушедшего из жизни 14 февраля священника. Между прочим, с 1969 года в результате реформы богослужения Святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны).
Кстати, мы с друзьями, 5 женатыми парами, имеющими стаж в семейной жизни – именно гражданского брака, со штампом в паспорте, а не безответственного сожительства, в День Святого Валентина идем в баню. Здоровый эротизм никогда не помешает, глядишь, и российскую тенденцию "одна семья – 1,3 ребенка" перебьем. Все-таки умные люди были – римляне, и когда Луперкалий праздновали, и когда к Валентину тайно бегали венчаться. А все для чего? Для продолжения рода. Желаю и всем нам об этом помнить, и не только в день Святого Валентина. У русских для этого день Ивана Купалы был, который наша Православная церковь с днем Святой Троицы совместила. Тоже надо не забыть.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».