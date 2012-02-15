Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка" пройдет во Владивостоке

Для удобства горожан в 8 часов, в 8:30, в 9, 11, 11:30 и 12 часов с остановок площадь Семеновская и Луговая к месту проведения рыбалки отправятся автобусы, в том числе новейшие муниципальные автобусы немецкой марки MAN. После завершения мероприятия, в 14, 14:30 и 15 часов автобусы будут следовать от ст. Чайка до площади Семеновской. Проезд - бесплатный.