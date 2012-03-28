Скандальчик в двух актах – на сцене приморского театра им. Горького

В юбилейный год будут у театра и гастроли. «У нас в гастрольном графике на этот год есть Америка: Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Бруклин и Вашингтон, - делится планами художественный руководитель театра, народный артист России Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. - Мы повезем туда спектакли «Иванов», «Товарищ», «Жена, любовница, сиделка». Обязательно продолжим и гастроли по краю – наши поездки по городам и районам Приморья показали, что театр там очень востребован, поэтому мы будет продолжать эту работу, несмотря на то, что она очень затратна».