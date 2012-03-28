«Улыбка» приглашает на праздник танца во Владивостоке

«У каждого танца – своя история. Какие-то номера рождаются практически сразу, над другими пригодится размышлять годами, - говорит руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – Причем практически всегда это коллективное творчество: прежде чем танцевальная история предстанет на суд зрителя, мы очень много работаем не только над стилистикой движений, но и над философией танца, историческим подтекстом. Главное – зажечь ребят какой-то идеей, и они начинают читать литературу на эту тему, смотреть фильмы, слушать соответствующую музыку. Например, в этом году мы впервые представляем зрителям хореографическую сюиту, состоящую из нескольких номеров «Русь языческая». Идея ее создания возникла давно, но несколько лет мы работали над материалом. В этом году наша многолетняя работа вылилась в законченный номер. О том, насколько он получился, судить зрителю».