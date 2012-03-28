«Улыбка» приглашает на праздник танца во Владивостоке

Русь языческая и противоречивый XX век…. Нравы Кейптаунского порта и шарм французского шансона…Трогательные русские березки и забавные бурундуки …Страны и эпохи, различные стили и направления проносятся перед зрителем за два часа концерта, который по более чем тридцатилетней традиции дает в начале апреля владивостокский образцовый ансамбль бального танца «Улыбка».
«У каждого танца – своя история. Какие-то номера рождаются практически сразу, над другими пригодится размышлять годами, - говорит руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – Причем практически всегда это коллективное творчество: прежде чем танцевальная история предстанет на суд зрителя, мы очень много работаем не только над стилистикой движений, но и над философией танца, историческим подтекстом. Главное – зажечь ребят какой-то идеей, и они начинают читать литературу на эту тему, смотреть фильмы, слушать соответствующую музыку. Например, в этом году мы впервые представляем зрителям хореографическую сюиту, состоящую из нескольких номеров «Русь языческая». Идея ее создания возникла давно, но несколько лет мы работали над материалом. В этом году наша многолетняя работа вылилась в законченный номер. О том, насколько он получился, судить зрителю».
Среди новых работ ансамбля – танцевальная композиция «Крылья» на трогательную музыку Dance Life, попурри из европейских танцев на песни в исполнении Андрея МИРОНОВА, детский танец по мотивам фильма «Элвин и Бурундуки», поставленный молодыми педагогами ансамбля.
«Несмотря на название - ансамбль бального танца - мы работаем в самых разных танцевальных направлениях, - говорит Владимир Тюрин. – Кроме европейских и латиноамериканских танцев, танцуем джаз и хип-хоп, степ и кантри, русские и восточные танцы. И во всех жанрах стараемся достичь совершенства – в течение года к нам приезжают педагоги и постановщики, в том числе и из центральных городов России для того, чтобы поработать с коллективом».
Познакомиться с новыми номерами коллектива и еще раз увидеть уже полюбившиеся композиции, зрители смогут на отчетном концерте, который состоится 31 марта в 15.00 и 18.00 и 1 апреля в 12.00 в Центре детского творчества. Кстати, один из концертов, по сложившейся традиции, будет благотворительным: его участники ансамбля уже много лет дарят воспитанникам детских домов.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».