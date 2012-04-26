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Во Владивосток едет Саркози!

26 апреля 2012, 16:08
8 мая он посетит один из ночных клубов краевой столицы.

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Один из ночных клубов краевой столицы 8 мая посетит специальный гость Пьер Саркози - сын президента Франции со специальным селебрити ди-джей-сетом.

Клуб обещает high-society вечеринку на уровне внешней политики и по-настоящему эксклюзивный celebrity dj set от сына президента Франции. Пьер Саркози широко известен в самых модных тусовках мира. За время активной творческой деятельности Саркози-младший успел прославиться не только как ди-джей, но и как продюсер таких известных во Франции личностей, как поэт Док Жинеко и поп-певец Ласло Джонс.

«Золотой Рог».

#Новости#Творческий город#Владивосток#Культура
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