Во Владивосток едет Саркози!

Клуб обещает high-society вечеринку на уровне внешней политики и по-настоящему эксклюзивный celebrity dj set от сына президента Франции. Пьер Саркози широко известен в самых модных тусовках мира. За время активной творческой деятельности Саркози-младший успел прославиться не только как ди-джей, но и как продюсер таких известных во Франции личностей, как поэт Док Жинеко и поп-певец Ласло Джонс.