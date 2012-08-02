Афиша Владивостока

КОНЦЕРТЫ
Приморская филармония (ул. Светланская, 15)
Пятница, 3 августа - 18:30.
Концерт «Лето звездное...» Эстрадно-вокальный дуэт - Елена ТИХОНОВА и Константин МИЩЕНКО - исполнит песни отечественных композиторов.
Телефон кассы: 226-40-22.ВЫСТАВКИ
Музей имени В. К. Арсеньева (ул. Светланская, 20)
Здесь сразу в четырех выставочных залах открыта выставка «Русский Китай», которая знакомит с культурной жизнью русского зарубежья в Поднебесной в первой половине ХХ века). Идея выставки принадлежит известному историку моды Александру ВАСИЛЬЕВУ, коллекция которого дополнена уникальной коллекцией материалов и документов, предоставленной Тамарой КАЛИБЕРОВОЙ.
Справки по тел.: 241-40-82.
Доме-музей семьи А.В. Суханова (ул. Суханова, 9)
Продолжается выставка «Привет с Далекой окраины», посвященная 152-летию Владивостока. Представлена уникальнейшая коллекция из 120 открыток с видами нашего города.
Справки по тел.: 222-88-54.
«Золотой Рог».