Афиша Владивостока

Здесь сразу в четырех выставочных залах открыта выставка «Русский Китай», которая знакомит с культурной жизнью русского зарубежья в Поднебесной в первой половине ХХ века). Идея выставки принадлежит известному историку моды Александру ВАСИЛЬЕВУ, коллекция которого дополнена уникальной коллекцией материалов и документов, предоставленной Тамарой КАЛИБЕРОВОЙ.