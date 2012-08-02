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Афиша Владивостока

2 августа 2012, 21:53
Концерты, выставки.

КОНЦЕРТЫ

Приморская филармония (ул. Светланская, 15)

Пятница, 3 августа - 18:30.

Концерт «Лето звездное...» Эстрадно-вокальный дуэт - Елена ТИХОНОВА и Константин МИЩЕНКО - исполнит песни отечественных композиторов.

Телефон кассы: 226-40-22.ВЫСТАВКИ

Музей имени В. К. Арсеньева (ул. Светланская, 20)

Здесь сразу в четырех выставочных залах открыта выставка «Русский Китай», которая знакомит с культурной жизнью русского зарубежья в Поднебесной в первой половине ХХ века). Идея выставки принадлежит известному историку моды Александру ВАСИЛЬЕВУ, коллекция которого дополнена уникальной коллекцией материалов и документов, предоставленной Тамарой КАЛИБЕРОВОЙ.

Справки по тел.: 241-40-82.

Доме-музей семьи А.В. Суханова (ул. Суханова, 9)

Продолжается выставка «Привет с Далекой окраины», посвященная 152-летию Владивостока. Представлена уникальнейшая коллекция из 120 открыток с видами нашего города.

Справки по тел.: 222-88-54.

«Золотой Рог».

#Новости#Творческий город#Владивосток#Культура
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