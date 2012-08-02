Таланты ДВФУ покоряют харбинское телевидение

Напомним, что в мае этого года группа китайских журналистов приезжала во Владивосток, чтобы отобрать студентов ДВФУ для участия в конкурсе «Давай потанцуем». Это соревнование, в котором российские и китайские артисты демонстрируют свое мастерство, проводится второй год на одном из центральных развлекательных TV-каналов провинции Хэйлунцзян. Наших талантливых ребят представители харбинского СМИ заметили еще на Днях открытых дверей в Китае в конце апреля. По итогам кастинга лучшие танцоры ДВФУ отправились на международное шоу в Харбин, чтобы заявить о своем мастерстве перед многомиллионной аудиторией телевидения провинции Хэйлунцзян.