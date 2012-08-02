Уникальные кадры о жизни Анны Политковской покажут «Меридианы Тихого» во Владивостоке

В сентябре 2001 года опубликовала в «Новой газете» статью «Люди исчезающие», рассказывающую о судьбе чеченца Зелимхана Мурдалова, арестованного в Чечне Ханты-Мансийским ОМОНом в начале 2001 года, а затем исчезнувшего, после чего журналистке стали слать письма с угрозами от некоего «кадета». Под этим псевдонимом скрывался сотрудник Ханты-Мансийского ОМОНа Сергей Лапин, непосредственно «работавший» с Мурдаловым после его задержания. В конце марта 2005 года Лапина приговорили к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в пытках местных жителей.