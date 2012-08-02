Уникальные кадры о жизни Анны Политковской покажут «Меридианы Тихого» во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Программа X Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в этом году порадует зрителей документальным лентами со всего мира. Три секции: «Искусство жить», «Океан» и фильмы участники фестиваля «АртДокфест» собраны таким образом, чтобы представить самые интересные образцы современной документалистики.
Крупнейший российский кинофестиваль «Артдокфест» ежегодно формирует программу таким образом, чтобы зритель мог увидеть портрет собственной страны – непредвзято и во всех возможных аспектах. В рамках программы «Артдокфест» на X фестивале «Меридианы Тихого» будут показаны самые разные ленты: о взаимоотношениях детей и родителей, об истории телевидения, о родном городе первого космонавта Гагарина, фильм с интригующим названием «Дневники счастливого человека», а также документальная лента о жизни мужественной журналистки Анны Политковской.«Горький вкус свободы. Анна Политковская»
Фильм рассказывает о судьбе российской журналистки, чье убийство в 2006 году стало одним из самых трагических событий в новейшей истории России. Картина основана на уникальном материале – беседах Анны с режиссером Мариной Голдовской, которая преподавала в университете, где училась Анна, и впоследствии стала ее подругой. Фильм снимался 20 лет. В нем показана невероятная история женщины, которая поплатилась жизнью за свои убеждения. Международная ассоциация документалистов уже оформляет процедуру выдвижения фильма на премию «Оскар».
Справка:
«Артдокфест» — российский фестиваль авторского документального кино, практически единственная в Москве площадка, представляющая самые яркие неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений. Учрежден в 2007 году Cоюзом кинематографистов России и дирекцией Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь». К участию в конкурсной программе «Артдокфест» допускаются фильмы со всего мира, снятые на русском языке.
Досье "ЗР"
Анна Политковская родилась в 1958 году в Нью-Йорке в семье советских дипломатов. В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. С июня 1999 года — специальный корреспондент, обозреватель «Новой газеты». С июля 1999 года неоднократно выезжала в зоны боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
В сентябре 2001 года опубликовала в «Новой газете» статью «Люди исчезающие», рассказывающую о судьбе чеченца Зелимхана Мурдалова, арестованного в Чечне Ханты-Мансийским ОМОНом в начале 2001 года, а затем исчезнувшего, после чего журналистке стали слать письма с угрозами от некоего «кадета». Под этим псевдонимом скрывался сотрудник Ханты-Мансийского ОМОНа Сергей Лапин, непосредственно «работавший» с Мурдаловым после его задержания. В конце марта 2005 года Лапина приговорили к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в пытках местных жителей.
25 октября 2002 г. участвовала в переговорах с чеченскими террористами, захватившими около 700 заложников в театральном центре в Москве. В сентябре 2004 года во время трагических событий в бесланской школе Анну Политковскую пытались отравить на борту самолета по пути в Беслан. Это Политковская охарактеризовала как «устранение из поля» с целью не дать ей осуществить собственный план урегулирования ситуации.
Автор книг «Путешествие в ад. Чеченский дневник» и «Путинская Россия». Лауреат премий «Золотое перо России» за серию репортажей из Чечни, Союза журналистов РФ «Добрый поступок — доброе сердце», премии им. А.Д.Сахарова, премии им. Улофа Пальме, немецкой премии за вклад в развитие свободы прессы.
Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью. За правозащитную журналистику была награждена Всемирной премией, учрежденной организацией «Международная амнистия».
Зверски убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Похоронена в Москве на Троекуровском кладбище. У Ани остались дочь Вера и сын Илья.
«Золотой Рог».